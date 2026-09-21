Quan chức ngoại giao cấp cao Ba Lan bị thương nặng do ngã từ cửa sổ tầng 3

Đại sứ quán Ba Lan tại Ljubljana, Slovenia.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h sáng (giờ địa phương) ngày 13/9, nhưng chỉ được đưa tin vài ngày sau đó.

Truyền thông Ba Lan xác định, người bị thương là người đứng đầu Cục An ninh Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao.

Cơ quan này chịu trách nhiệm giám sát an ninh các cơ sở của bộ tại Ba Lan và các phái đoàn ngoại giao nước này ở nước ngoài.

Ông vẫn đang trong tình trạng nguy kịch tại một bệnh viện ở Slovenia kể từ khi bị ngã.

Theo cổng thông tin Zero.pl của Ba Lan, vị quan chức này đang tham dự một bữa tiệc riêng với vài người khác thì bị ngã.

“Quan chức này đang nghỉ phép. Đó là thời gian riêng tư của ông ấy. Ông ấy ở trong một căn hộ liền kề với phái đoàn ngoại giao. Đó là nơi xảy ra tai nạn”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maciej Wewior nói với Niezalezna.pl.

Theo các nguồn tin, cảnh sát Slovenia không được phép vào khu vực ngoại giao hoặc khám nghiệm hiện trường, vì phái đoàn Ba Lan không cho phép.

Theo nhà báo Marko Saksida của đài truyền hình TV Slovenija, phía Ba Lan cho biết, điều tra viên của họ sẽ kiểm tra hiện trường và điều tra các tình tiết vụ việc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Ba Lan Krzysztof Bosak mô tả vụ việc là đáng ngờ, và kêu gọi một cuộc điều tra kỹ lưỡng.

Tháng 12/2022, Ba Lan cũng đã phải đối mặt với vụ bê bối an ninh nghiêm trọng, khi cảnh sát trưởng quốc gia Jaroslaw Szymczyk phải nhập viện, sau khi một khẩu súng phóng lựu do các quan chức Ukraine tặng ông phát nổ bên trong trụ sở cảnh sát ở Warsaw.

Ông Szymczyk cho biết, ông được đảm bảo khẩu súng đã được tháo đạn, nhưng các chuyên gia an ninh đã chỉ trích quyết định của ông, khi mang thiết bị quân sự vào Ba Lan và cất giữ nó trong văn phòng của mình.