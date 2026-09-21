Cụ ông ngoài 70 tuổi hiến tặng 20 kg vàng trị giá hơn 54 tỷ đồng cho quê hương

Tháng 6/2025, chính quyền tỉnh Nara thông báo đã nhận được khoản quyên góp 20 kg vàng trị giá khoảng 330 triệu yên (54,6 tỷ đồng) từ một cụ ông ngoài 70 tuổi.

Theo các quan chức thành phố, nhà hảo tâm giấu tên này đã liên hệ với Thị trưởng Sakurai, ông Masatake Matsui, vào đầu tháng 2 để bày tỏ mong muốn quyên tặng vàng. Việc quyên tặng được hoàn tất vào ngày 17/3, và thành phố đã trao cho ông một bức thư cảm ơn chính thức vào ngày 28/3.

"Chúng tôi chân thành cảm ơn khoản quyên góp này và sẽ đảm bảo nó được sử dụng một cách có ý nghĩa", Thị trưởng Matsui nói.

Số vàng được quyên tặng gồm 20 thỏi, mỗi thỏi nặng 1 kg. Người quyên tặng được cho là đã tích lũy số vàng này từng chút một trong nhiều năm. Ông quyết định tặng số vàng này cho tỉnh nhà sau khi biết những người sơ tán gặp khó khăn do điều kiện vệ sinh không đầy đủ sau trận động đất tại bán đảo Noto ngày 1/1/2024. Ông bày tỏ hy vọng số tiền này sẽ giúp tạo ra môi trường tốt hơn tại các nơi sơ tán cho người cao tuổi và người khuyết tật.

Theo Mainichi