Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2 ngày 17 tàu: Hormuz vẫn gần như tê liệt

| | Tài chính quốc tế

Số liệu thống kê cho thấy eo biển Hormuz vẫn hết sức căng thẳng, chỉ có 17 tàu vận tải cỡ lớn đi qua huyết mạch này trong 2 ngày cuối tuần qua.

2 ngày 17 tàu: Hormuz vẫn gần như tê liệt- Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Hoạt động vận tải gần như bị đóng băng

Hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz đang giảm xuống mức rất thấp trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục kéo dài. Theo dữ liệu vận tải được Reuters dẫn ngày 21/9, chỉ 17 tàu chở hàng hóa đi qua eo biển trong hai ngày cuối tuần qua, tiếp tục giảm đáng kể so với 37 tàu của tuần trước.

Con số này càng đáng chú ý khi trước khi chiến tranh bắt đầu, Hormuz có trung bình khoảng 125 tàu thương mại lớn đi qua mỗi ngày, bao gồm tàu chở dầu, khí hóa lỏng, hàng rời và container.

Tuy nhiên, một số hoạt động xuất khẩu vẫn được duy trì khi các tàu chở dầu tắt hệ thống nhận dạng tự động (AIS), khiến chúng khó bị theo dõi công khai.

Eo biển Hormuz nằm giữa Iran và Oman, là tuyến đường biển kết nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và Biển Arab.

Trước xung đột, khoảng 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới đi qua khu vực này. Vì vậy, bất kỳ sự gián đoạn kéo dài nào cũng có thể nhanh chóng tác động tới thị trường năng lượng toàn cầu.

Áp lực ngày càng lớn lên các tuyến thay thế

Tình hình càng phức tạp khi tuyến vận chuyển thay thế qua Biển Đỏ và eo Bab el-Mandeb cũng chịu ảnh hưởng từ các cuộc tấn công của lực lượng Houthi.

Số liệu được Reuters công bố cũng cho biết, chỉ có 51 tàu đi qua Bab el-Mandeb trong 2 ngày cuối tuần qua, giảm so với 57 tàu của cuối tuần trước.

Do tình hình ở eo biển Bab el-Mandeb cũng đang căng thẳng, một số quốc gia vùng Vịnh phải tăng lượng dầu xuất khẩu qua Hormuz.

Trong tuần bắt đầu từ ngày 13/9, có 22 tàu chở dầu (chủ yếu là tàu siêu lớn VLCC, có tải trọng từ khoảng 200.000-320.000 tấn) đưa khoảng 42 triệu thùng dầu thô ra khỏi Vịnh Ba Tư qua eo biển này.

Trong đó, 2 quốc gia “tích cực nhất” là Saudi Arabia và Iraq, mỗi nước chiếm khoảng 43% lượng dầu nói trên.

Trong bối cảnh đầy rối ren đó, các cuộc đàm phán nhằm tháo gỡ căng thẳng Mỹ-Iran vẫn chưa tạo ra đột phá.

Iran đã đưa ra các điều kiện để quay lại bàn đàm phán, trong đó có yêu cầu chấm dứt chiến tranh và phong tỏa hải quân. Iran cũng cảnh báo rằng một cuộc tấn công mới của Mỹ có thể kéo theo phản ứng quân sự mạnh hơn của nước này.

Nếu tình trạng hiện nay kéo dài, vấn đề không còn chỉ nằm ở chiến trường Mỹ-Iran mà có thể tiếp tục lan sang vận tải biển, dầu mỏ, LNG và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo Reuters

Theo Hải Yến

Giáo dục và thời đại

Từ Khóa:
eo biển Hormuz

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện hơn 20 tấn vàng giữa quốc lộ, chính quyền lập tức di dời cả tuyến đường

Phát hiện hơn 20 tấn vàng giữa quốc lộ, chính quyền lập tức di dời cả tuyến đường Nổi bật

Cụ ông ngoài 70 tuổi hiến tặng 20 kg vàng trị giá hơn 54 tỷ đồng cho quê hương

Cụ ông ngoài 70 tuổi hiến tặng 20 kg vàng trị giá hơn 54 tỷ đồng cho quê hương Nổi bật

Mỹ muốn mở hai căn cứ quân sự trên đảo Greenland

Mỹ muốn mở hai căn cứ quân sự trên đảo Greenland

07:39 , 22/09/2026
Siêu sân bay vừa mở; số khách giảm 9%, đường bay bị hủy - Việt Nam đang bỏ xa: Campuchia "gặp khó" ở đâu?

Siêu sân bay vừa mở; số khách giảm 9%, đường bay bị hủy - Việt Nam đang bỏ xa: Campuchia "gặp khó" ở đâu?

07:06 , 22/09/2026
Nga lại báo tin buồn cho thế giới

Nga lại báo tin buồn cho thế giới

06:11 , 22/09/2026
Nga tung cú đấm công nghệ: Chiết tách hạt nhân siêu nhiệt 700 độ C, "xóa sổ" rác thải phóng xạ cực độc?

Nga tung cú đấm công nghệ: Chiết tách hạt nhân siêu nhiệt 700 độ C, "xóa sổ" rác thải phóng xạ cực độc?

23:10 , 21/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên