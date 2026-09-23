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Nga tuyên bố EU đã chạm giới hạn tài chính cho Ukraine

| | Tài chính quốc tế

Nga tuyên bố EU đã chạm giới hạn tài chính cho Ukraine

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng EU đã chạm giới hạn khả năng tiếp tục tài trợ cho nhu cầu ngày càng tăng của chính quyền Ukraine.

Liên minh châu Âu (EU) đang đối mặt với những hạn chế về khả năng tiếp tục tài trợ cho Ukraine, khiến vấn đề sử dụng các tài sản Nga bị đóng băng một lần nữa được thảo luận tại Brussels, Bỉ - Giám đốc Vụ Các vấn đề châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nga Vladislav Maslennikov cho biết thông tin này ngày 23/9.

“Liên minh châu Âu đã khách quan chạm đến giới hạn khả năng của mình trong việc tài trợ cho những nhu cầu ngày càng tăng của chính quyền Ukraine. Trên thực tế, "châu Âu thống nhất" trong cuộc đối đầu với chúng ta ngày càng giống một "châu Âu kiệt quệ"”, ông Maslennikov nói trong cuộc phỏng vấn với RIA Novosti.

Nhà ngoại giao này cho biết các sáng kiến sử dụng tài sản Nga được thúc đẩy bởi những quốc gia chỉ có một phần nhỏ hoặc không có tiền của Nga. Theo người trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn, các nước này gồm: Thụy Điển, Hà Lan, Tây Ban Nha, Ba Lan và Đức.

Đồng thời, ông Maslennikov lưu ý, trong EU không có lập trường chung về vấn đề tịch thu tài sản. Theo nhà ngoại giao Nga, một số quốc gia chưa sẵn sàng chịu trách nhiệm cho một quyết định như vậy.

Ngày 22/9, văn phòng báo chí của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga cho biết khả năng sử dụng các tài sản Nga bị đóng băng tại EU tiếp tục là chủ đề được thảo luận ở Brussels.

Cơ quan này lưu ý các quan chức châu Âu đang tìm cách đẩy nhanh quyết định tịch thu tài sản Nga vì lo ngại không thể tiếp tục hỗ trợ tài chính cho chính quyền Ukraine với quy mô như trước.

Ngày 15/9, cổng thông tin InsideOver nhận định rằng việc sử dụng các tài sản Nga bị đóng băng khiến EU đối mặt với rủi ro lớn hơn Nga, bởi việc tịch thu vốn có thể dẫn đến các vụ kiện tụng quy mô lớn nhằm vào tập đoàn dịch vụ tài chính quốc tế của Bỉ Euroclear, buộc nhà nước Bỉ hoặc toàn EU phải cung cấp hỗ trợ tài chính trị giá hàng tỷ USD để ngăn hệ thống thanh toán và quyết toán chứng khoán toàn cầu sụp đổ.

Theo IZ
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Theo Hải Yến

Giáo dục & thời đại

Từ Khóa:
eu, Ukraine

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