Cựu ứng viên Chủ tịch Fed: Ông Kevin Warsh đang đối mặt với vấn đề lớn sau khi tăng lãi suất

Rick Rieder, Giám đốc đầu tư bộ phận thu nhập cố định toàn cầu tại BlackRock và từng là một trong những ứng viên được cân nhắc cho vị trí Chủ tịch Fed, cho rằng ông Kevin Warsh đang đối mặt với một thách thức lớn: tăng lãi suất không đồng nghĩa giá hàng hóa và dịch vụ mà người dân phải trả sẽ nhanh chóng giảm xuống.

Theo Rieder, phân tích của Fed San Francisco cho thấy các thành phần lạm phát mang tính chu kỳ hiện nhìn chung được kiểm soát tương đối tốt. Vấn đề nằm ở những thành phần ít phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế, vốn khó kiềm chế hơn và thường không phản ứng nhiều trước biến động lãi suất.

Rick Rieder, Giám đốc đầu tư bộ phận thu nhập cố định toàn cầu tại BlackRock và từng là một trong những ứng viên được cân nhắc cho vị trí Chủ tịch Fed.

Rieder chỉ ra” “Năng lượng, bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe và giáo dục rõ ràng đang phải đối mặt với chi phí cao hơn và chuyển những chi phí này sang người tiêu dùng”.

Theo ông, thách thức của Fed là phải chống lại những áp lực đó bằng bộ công cụ tương đối hạn chế của mình.

Ngày 16/9, Fed nâng lãi suất tham chiếu thêm 25 điểm cơ bản, lên biên độ 3,75-4%. Đây là lần tăng đầu tiên kể từ tháng 7/2023, đánh dấu việc ngân hàng trung ương Mỹ quay trở lại chu kỳ thắt chặt sau khi giữ nguyên lãi suất trong nhiều cuộc họp liên tiếp.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh lạm phát tiếp tục dai dẳng, trong khi giá năng lượng tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông. Fed cũng phát tín hiệu có thể còn 1 đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay.

Rieder cho rằng việc đưa lãi suất lên mức cao hơn nằm trong nhiệm vụ kiểm soát giá cả của Fed khi lạm phát cao hơn mục tiêu 2%. Không hành động cũng không phải lựa chọn thích hợp trong bối cảnh hiện tại.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở cơ chế tác động của chính sách tiền tệ. Tăng lãi suất có thể làm các khoản vay mua nhà, ôtô hay vốn doanh nghiệp trở nên đắt đỏ hơn, từ đó giảm nhu cầu và hạ nhiệt nền kinh tế. Fed lại không thể trực tiếp tạo thêm dầu, điện, nguồn cung bảo hiểm hay dịch vụ y tế.

Điều này đặc biệt đáng chú ý khi một phần áp lực giá hiện nay bắt nguồn từ phía cung. Giá năng lượng tăng do xung đột địa chính trị không thể được giải quyết đơn thuần bằng việc nâng chi phí đi vay.

Stephanie Guild, Giám đốc đầu tư tại Robinhood Markets, cũng nghi ngờ khả năng một đợt tăng lãi suất có thể giải quyết căn nguyên của vấn đề.

Guild cho hay: “Tôi không thực sự nghĩ một đợt tăng lãi suất của Fed nhất thiết sẽ giải quyết được vấn đề”.

Theo bà, thị trường có thể hấp thụ mức tăng 25 điểm cơ bản, thậm chí 50 điểm cơ bản mà nhà đầu tư đang tính đến trong năm nay, nhưng chính sách này dường như đang được sử dụng để xử lý “một vấn đề khác”.

Theo Guild, nền kinh tế Mỹ đang đồng thời có nhu cầu vốn và năng lượng lớn, trong khi nguồn cung lại hạn chế. 2 yếu tố đóng vai trò đầu vào quan trọng cho hoạt động kinh tế vì thế đang tạo ra nhiều sức ép.

Đây cũng là bài toán khó với ông Warsh. Nếu Fed không tăng lãi suất khi lạm phát liên tục vượt mục tiêu, ngân hàng trung ương có nguy cơ bị nghi ngờ về quyết tâm ổn định giá cả. Kỳ vọng lạm phát của người dân và doanh nghiệp cũng có thể tăng lên, khiến vấn đề trở nên dai dẳng hơn.

Ngược lại, nếu Fed tiếp tục tăng mạnh lãi suất trong khi nguyên nhân lạm phát chủ yếu đến từ những yếu tố ít nhạy cảm với chính sách tiền tệ, người dân có thể phải chịu đồng thời hai sức ép: giá hàng hóa, dịch vụ vẫn cao trong khi chi phí vay mua nhà, ôtô và sử dụng tín dụng cũng tăng.

Thị trường đang đặc biệt theo dõi dự báo lãi suất mới của Fed. “Biểu đồ dot plot” của các quan chức chưa loại trừ khả năng có thêm một đợt tăng trong năm nay.

Theo Yahoo Finance﻿