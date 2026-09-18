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2 người liên quan vụ nổ súng tại TPHCM bị Samoa truy tố

| | Tài chính quốc tế

Ngày 17/9, cảnh sát Samoa truy tố hai người đàn ông liên quan vụ sát hại một thủ lĩnh băng nhóm tội phạm Úc, xảy ra bên ngoài một nhà hàng ở TPHCM hồi tháng 5.

Cảnh sát Liên bang Úc và cơ quan thực thi pháp luật Samoa cho biết, hai người đàn ông - một người mang quốc tịch New Zealand, 31 tuổi và người còn lại mang quốc tịch Samoa, 33 tuổi - đang đối mặt mức án tối đa là tù chung thân nếu bị kết án âm mưu giết người.

Cảnh sát Samoa cáo buộc, hai người đàn ông này đã thông đồng với các công dân Samoa (đã bị bắt) để thực hiện âm mưu sát hại nạn nhân Lorenzo Lemalu trong một vụ nổ súng tại TPHCM ngày 21/5. Lemalu được cho là thủ lĩnh của băng nhóm tội phạm có tổ chức tại Sydney, Úc có tên là "Coconut Cartel".

Một người đàn ông khác cũng bị thương nặng trong vụ nổ súng tại TPHCM.

Toàn cảnh vụ nổ súng ở TPHCM. (Nguồn: Báo Tiền Phong)

Vụ sát hại Lemalu diễn ra trong bối cảnh tại Sydney xuất hiện vòng xoáy bạo lực băng đảng ngày càng leo thang.

Tuần này, người đứng đầu Cảnh sát Liên bang Úc Krissy Barrett cảnh báo, nhu cầu lớn về tiêu thụ ma túy của nước này đang tiếp tay cho tình trạng bạo lực.

Úc là quốc gia có tỷ lệ tiêu thụ cocaine bình quân đầu người rất cao, với phần lớn lượng ma túy được vận chuyển qua các quốc đảo Thái Bình Dương như Samoa.

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Theo Minh Hạnh

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