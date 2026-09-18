Ông chủ Tiktok vượt Gautam Adani, trở thành người giàu nhất châu Á ở tuổi 43

Trương Nhất Minh (Zhang Yiming), nhà sáng lập ByteDance Ltd., đã vượt qua tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani để trở thành người giàu nhất châu Á. Đây là lần đầu tiên ông Trương đứng đầu bảng xếp hạng những người giàu nhất khu vực, trong bối cảnh làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những khối tài sản khổng lồ, vượt ra ngoài các lĩnh vực công nghiệp truyền thống.

Theo Bloomberg Billionaires Index, ở tuổi 43, ông Trương hiện sở hữu khối tài sản hơn 105 tỷ USD. Giá trị tài sản của ông đã tăng gấp 8 lần so với mức 13 tỷ USD được Bloomberg ghi nhận vào tháng 3/2019, thời điểm tổ chức này bắt đầu theo dõi tài sản của ông. Riêng trong tháng này, tài sản của ông Trương đã tăng hơn 12 tỷ USD.

Đà tăng tài sản của ông Trương diễn ra sau khi ByteDance từng đối mặt với cuộc chiến pháp lý kéo dài liên quan đến TikTok, nền tảng có thời điểm đứng trước nguy cơ phải rời khỏi thị trường Mỹ. Đầu năm nay, một phần hoạt động của TikTok tại Mỹ được chuyển giao cho các nhà đầu tư Mỹ, giúp giảm bớt những căng thẳng địa chính trị xoay quanh nền tảng này.

Từ TikTok đến cuộc đua AI

Ông Trương trở thành người giàu nhất Trung Quốc nhờ tầm ảnh hưởng toàn cầu của TikTok và sự mở rộng của ByteDance sang lĩnh vực AI. Công ty hiện phát triển nhiều sản phẩm AI, trong đó có chatbot Doubao và công cụ tạo video Seedance.

Sự gia tăng nhanh chóng tài sản của ông cho thấy quy mô tài sản mới đang được tạo ra từ làn sóng AI. Những khối tài sản này ngày càng vượt ra ngoài các ngành kinh doanh truyền thống như năng lượng, bán lẻ và hàng tiêu dùng – những lĩnh vực từng tạo nên tài sản của các tỷ phú hàng đầu châu Á như Gautam Adani, Mukesh Ambani và Tadashi Yanai.

Nhà phân tích trưởng tại công ty nghiên cứu Omdia, Lian Jye Su, nhận định ông Trương đã thể hiện chiến lược nhất quán khi tiếp tục tăng đầu tư vào AI bất chấp những áp lực đối với TikTok tại Mỹ. “Ông ấy chơi bài rất khéo léo”, ông Su nhận xét, đồng thời cho rằng nhà sáng lập ByteDance đã kiên định với chiến lược đề ra và tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào AI.

Theo ông Su, việc ByteDance tiếp tục phát triển năng lực AI ngay cả khi CEO TikTok Shou Chew phải đối mặt với các phiên chất vấn tại Quốc hội Mỹ năm 2023 là một quyết định đúng đắn. ByteDance cũng sở hữu lượng dữ liệu mạng xã hội khổng lồ, về lý thuyết có thể được sử dụng để huấn luyện các mô hình AI.

Ông Su cho rằng các sản phẩm và dịch vụ AI hiện là cơ hội tăng trưởng lớn nhất của ByteDance sau thành công của TikTok. Tuy nhiên, cạnh tranh ngày càng gay gắt tại thị trường Trung Quốc vẫn là một trong những rủi ro lớn đối với công ty.

Tài sản của Trương Nhất Minh tăng mạnh, Gautam Adani chịu sức ép

Top 5 người giàu nhất Châu Á (Ảnh: The Times of India)

Bloomberg cho biết mức tăng hơn 12 tỷ USD tài sản của ông Trương trong tháng này được tính toán sau khi tổ chức này xem xét các định giá ByteDance mới nhất được báo cáo bởi BlackRock, Fidelity Investments và T. Rowe Price Group.

Trong khi đó, tài sản của Gautam Adani từng đạt đỉnh khoảng 120 tỷ USD vào tháng 6 trước khi giảm trong những tháng gần đây. Cổ phiếu của tập đoàn Adani chịu ảnh hưởng từ hoạt động tái cân bằng danh mục của chỉ số MSCI, trong khi đà bán tháo trên thị trường chứng khoán do giá dầu tăng và lợi suất trái phiếu cao hơn cũng gây thêm áp lực.

Bloomberg Billionaires Index hiện áp dụng mức chiết khấu rủi ro 10% đối với ByteDance do đây vẫn là một công ty tư nhân.

Sự bùng nổ của AI cũng đang tạo ra thêm nhiều tỷ phú mới tại Trung Quốc, ngay cả khi một số doanh nghiệp liên quan vẫn chưa có lợi nhuận. Làn sóng đầu tư mạnh vào AI đang mở rộng nguồn tài sản khổng lồ sang nhiều lĩnh vực sản xuất và công nghệ trước đây ít được chú ý. Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy phát triển AI trong cuộc cạnh tranh với Mỹ nhằm gia tăng ảnh hưởng trong lĩnh vực công nghệ toàn cầu. Bắc Kinh gần đây cũng chỉ trích lời kêu gọi của một số lãnh đạo công nghệ Mỹ về việc làm chậm tốc độ phát triển AI và siết chặt quy định đối với các nhà phát triển mô hình AI tại Trung Quốc.

Theo The Times of India