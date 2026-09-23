Bão Polo trở thành siêu bão cấp 5 hiếm gặp trên Thái Bình Dương

Hình ảnh vệ tinh mắt bão Polo tăng cường độ thành bão Cấp 5 vào chiều 22/9 (Ảnh chụp màn hình - Nguồn: NOAA)

Bão Polo hiện được đánh giá nằm trong nhóm những xoáy thuận nhiệt đới mạnh nhất từng được ghi nhận tại khu vực Đông Bắc Thái Bình Dương. Mặc dù tâm bão được dự báo duy trì ngoài khơi, giới khí tượng cảnh báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và sóng nguy hiểm vẫn có thể đe dọa các khu vực ven biển Mexico.

Theo Trung tâm Bão quốc gia Mỹ (NHC), vào lúc 0h ngày 23/9 (giờ địa phương), bão Polo có sức gió duy trì tối đa khoảng 270 km/h, áp suất trung tâm 905 hPa. Tâm bão nằm cách thành phố nghỉ dưỡng Zihuatanejo của Mexico khoảng 325 km về phía Nam và gần như đứng yên.

Với cường độ trên, bão Polo được xếp ở cấp 5 trên thang Saffir-Simpson. Cấp cao nhất này áp dụng đối với những cơn bão có sức gió duy trì từ khoảng 253 km/h trở lên. NHC gọi Polo là một cơn bão "cực kỳ nguy hiểm" và dự báo dù cường độ có thể dao động trong những ngày tới, đây vẫn sẽ là một cơn bão lớn rất mạnh. Giáo sư Kristen L. Corbosiero thuộc Khoa Khoa học Khí quyển và Môi trường, Đại học Albany (Mỹ), nhận định bão Polo là một trong những cơn bão mạnh nhất từng xuất hiện tại lưu vực Thái Bình Dương.

Cường độ của bão Polo đặc biệt đáng chú ý bởi bão đã mạnh lên với tốc độ rất nhanh trong ngày 22/9. NHC đánh giá quá trình tăng cường độ trong vòng 24 giờ của cơn bão là rất đáng chú ý. Các nhà khoa học cho rằng điều kiện đại dương và khí quyển thuận lợi đã hỗ trợ quá trình này. Nhà nghiên cứu Philip Klotzbach thuộc Khoa Khoa học Khí quyển, Đại học bang Colorado (Mỹ) cho rằng hiện tượng El Nino góp phần tạo ra vùng nước biển ấm và chế độ gió thuận lợi cho bão trên Thái Bình Dương phát triển mạnh. Theo ông Klotzbach, những điều kiện trên tạo ra các yếu tố cần thiết để bão có thể tăng cường độ mạnh trong thời gian ngắn.

Bão Polo là cơn bão cấp 5 thứ ba trong mùa bão năm nay tại Thái Bình Dương, sau Genevieve và Lowell. Trong khi hoạt động bão ở khu vực này diễn ra mạnh, ảnh hưởng của El Nino lại tạo ra những điều kiện kém thuận lợi hơn cho sự hình thành và phát triển của bão trên Đại Tây Dương. Sức mạnh của bão Polo được so sánh với một số ít cơn bão đặc biệt mạnh từng hình thành tại khu vực trong những thập kỷ gần đây. Trong đó, bão Patricia năm 2015 từng đạt sức gió khoảng 346 km/h.

Theo NHC, vào rạng sáng 23/9 (giờ địa phương), gió mạnh cấp bão của Polo mở rộng tới khoảng 65 km tính từ tâm, trong khi gió mạnh cấp bão nhiệt đới vươn xa khoảng 165 km. Dự báo tâm bão Polo sẽ ở gần bờ biển Tây Nam Mexico trong một đến hai ngày, nhưng vẫn duy trì trên biển.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết các chuyên gia nhận định bão nhiều khả năng không đổ bộ trực tiếp. Tuy nhiên, việc tâm bão không đi vào đất liền không đồng nghĩa các khu vực ven biển tránh được những tác động nguy hiểm. Chính phủ Mexico đã ban hành cảnh báo bão nhiệt đới đối với đoạn bờ biển từ Tecpan de Galeana thuộc bang Guerrero tới Punta San Telmo thuộc bang Michoacán. Một khu vực khác từ phía Tây Punta San Telmo tới Playa Pérula, bang Jalisco, được đặt trong tình trạng theo dõi bão nhiệt đới. Nhà chức trách cũng tạm thời cho học sinh nghỉ học tại một số khu vực. Hải quân Mexico đã đóng cửa các cảng ở Guerrero và Michoacán, đồng thời khuyến cáo người dân và ngư dân thận trọng trước diễn biến của thời tiết.

Thảm họa bão Katrina tại Mỹ vào tháng 9/2005 (Ảnh tư liệu minh họa: Reuters)

Mưa lớn là một trong những nguy cơ chính dù bão Polo có thể không đổ bộ trực tiếp Mexico. NHC cảnh báo lượng mưa do hoàn lưu bão có thể gây lũ quét và sạt lở đất nguy hiểm, đặc biệt tại những khu vực địa hình dốc của Guerrero và Michoacán. Theo cảnh báo của NHC, hai bang này đối mặt nguy cơ xảy ra lũ lụt và sạt lở đất có thể gây thiệt hại. Ngoài mưa, sóng lớn và dòng chảy xa bờ nguy hiểm được dự báo ảnh hưởng dọc bờ biển Tây Nam Mexico. Đại sứ quán Mỹ tại Mexico đã phát cảnh báo thời tiết, khuyến cáo công dân tránh các khu vực bãi biển và mặt nước, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của chính quyền sở tại.

Tại thành phố Lázaro Cárdenas thuộc bang Michoacán tại Mexico, sóng mạnh đã xuất hiện dọc bờ biển khi bão Polo còn ở ngoài khơi. Một số chủ cơ sở kinh doanh ven biển bắt đầu gia cố tài sản trước nguy cơ sóng lớn. Sự xuất hiện của bão Polo cũng khiến người dân khu vực ven Thái Bình Dương của Mexico đặc biệt cảnh giác sau khi nước này liên tiếp chịu tác động của những cơn bão mạnh trong những năm gần đây.

Diễn biến của bão Polo một lần nữa cho thấy cường độ bão có thể thay đổi rất nhanh khi các điều kiện đại dương và khí quyển thuận lợi cùng xuất hiện. Tuy nhiên, đường đi và cường độ của bão vẫn có thể tiếp tục biến động. NHC dự báo bão Polo sẽ chuyển hướng về phía Tây Bắc, sau đó di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc trong những ngày tới, trong khi tâm bão được dự báo vẫn ở ngoài khơi Mexico.

Với sức gió khoảng 270 km/h và áp suất trung tâm xuống còn 905 hPa vào đầu ngày 23/9, bão Polo đã trở thành một trong những cơn bão nổi bật của mùa bão Thái Bình Dương năm 2026. Dù kịch bản hiện tại không cho thấy tâm bão đổ bộ trực tiếp, nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở và biển động nguy hiểm khiến các khu vực ven biển Tây Nam Mexico tiếp tục phải theo dõi chặt chẽ diễn biến của siêu bão này.



