Huy động cỗ máy mới 3.500 tấn, dài 220 mét khẩn trương xây hầm cao tốc sâu 1.000 mét xuyên qua nhiều huyện tại hàng xóm Việt Nam

Một máy đào hầm (TBM) hai lớp khiên có đường kính 13,01 m vừa xuất xưởng tại quận Tân Tân, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Với kích thước này, đây là máy đào hầm hai lớp khiên lớn nhất thế giới.

Cỗ máy mang tên Yuexi, do Tập đoàn Đầu tư Shudao và Tập đoàn Thiết bị Kỹ thuật Đường sắt Trung Quốc (China Railway Engineering Equipment Group) cùng phát triển.

Không chỉ có đường kính hơn 13 m, Yuexi còn dài tới 220 m, tương đương chiều dài của một đoàn tàu cao tốc tiêu chuẩn. Tổng trọng lượng của cỗ máy đạt 3.500 tấn, được nhà phát triển ví tương đương khoảng 800 con voi châu Á trưởng thành.

Yuexi được cấu thành từ 37 hệ thống. Theo các đơn vị phát triển, máy có hiệu suất thi công cao gấp 3-5 lần so với phương pháp khoan và nổ mìn truyền thống.

Việc sử dụng TBM cũng giúp hạn chế số công nhân phải làm việc trực tiếp tại những khu vực có rủi ro cao, đồng thời giảm tác động của hoạt động thi công tới môi trường xung quanh.

Sau khi xuất xưởng, Yuexi sẽ được đưa ngay tới thi công đường hầm Yuexi, một hạng mục thuộc tuyến cao tốc Jinkouhe - Xichang tại tỉnh Tứ Xuyên.

Đường hầm được thiết kế gồm hai ống tách biệt, có tổng chiều dài khoảng 18,4 km. Điểm đặc biệt là ở khu vực sâu nhất, lớp đất đá phía trên đường hầm dày tới 1.011 m.

Quy mô này cũng lý giải vì sao dự án cần tới một thiết bị đào hầm có kích thước và năng lực thi công đặc biệt như Yuexi. Thay vì phụ thuộc chủ yếu vào phương pháp khoan - nổ truyền thống, cỗ máy có thể thực hiện quá trình đào hầm với hiệu suất cao hơn và giảm mức độ tiếp xúc của người lao động với các khu vực nguy hiểm.

Đường hầm Yuexi là một phần của tuyến cao tốc Jinkouhe - Xichang. Khi toàn tuyến hoàn thành, dự án sẽ chấm dứt tình trạng không có đường cao tốc kết nối tới ba huyện Ganluo, Yuexi và Xide, thuộc châu tự trị dân tộc Di Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên.

Theo China Daily