Vụ tấn công tên lửa năm 1998 làm ông Hun Sen đổi ý: Tiên đoán về chức Thủ tướng Campuchia thành hiện thực

Tờ Khmer Times (Campuchia) ngày 25/9 đưa tin, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã nhắc lại vụ tấn công bằng tên lửa B-40 xảy ra cách đây 28 năm tại thành phố Siem Reap vào ngày 24/9/1998 – sự kiện mà ông coi là một âm mưu ám sát nhắm vào mình. Ông Hun Sen cho biết vụ việc này đã gia tăng quyết tâm của ông trong việc củng cố quyền lực, chấm dứt nội chiến tại Campuchia và tiếp tục giữ chức Thủ tướng nước này.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen trong văn phòng của ông. Ảnh: SHS

Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào hôm qua, ông Hun Sen lưu ý rằng ngày 24/9 đánh dấu kỷ niệm 28 năm ngày ông thoát nạn. Vụ tấn công xảy ra khi Thủ tướng Hun Sen đang dẫn đầu đoàn quan chức Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đến dự cuộc họp và lễ tuyên thệ nhậm chức cho nhiệm kỳ thứ hai của Quốc hội Campuchia.

Các báo cáo quốc tế cho biết quả tên lửa đã trượt khỏi đoàn xe của ông, thay vào đó lại trúng một ngôi nhà dân và khiến một đứa trẻ thiệt mạng. Dù không hề hấn gì, ông Hun Sen đã thề sẽ đảm bảo an ninh cho đất nước Campuchia.

Ông Hun Sen nhớ lại rằng, sau chiến thắng của CPP trong cuộc bầu cử năm 1998, ban đầu ông đã có ý định từ chức Thủ tướng Campuchia. Ông từng đưa ra ý định này trong một cuộc họp của Ban Thường vụ CPP do ông Chea Sim - Chủ tịch CPP vào thời điểm đó - chủ trì tại tư gia ở thành phố Takhmao vào ngày 27/7/1998. Tuy nhiên, các lãnh đạo đảng đã bác bỏ đề xuất này.

Sau vụ tấn công tại Siem Reap, ông Hun Sen đã quyết định tiếp tục giữ chức Thủ tướng Campuchia cho đến khi có thể tự mình đưa ra lựa chọn khác.

Nhắc lại tiên đoán của mình – "Hôm nay tôi là Thủ tướng; trong tương lai, tôi sẽ trở thành cha của Thủ tướng" – ông Hun Sen cho biết điều này đã trở thành hiện thực khi con trai ông là ông Hun Manet trở thành Thủ tướng Campuchia theo đúng quy định của hiến pháp nước này.

Mặc dù ban đầu dự định nghỉ hưu ở tuổi 46, nhưng vụ tấn công vào năm 1998 đã trở thành động lực để ông Hun Sen tiếp tục nắm giữ chức Thủ tướng Campuchia thêm 25 năm nữa cho đến khi từ chức ở tuổi 71.

Hiện tại ông vẫn giữ chức Chủ tịch CPP và Chủ tịch Thượng viện Campuchia.

Tổng thư ký Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia Yang Peou nhận định rằng, vào năm 1998, trong bối cảnh tranh giành quyền lực gay gắt tại Campuchia, CPP kiểm soát gần 90% lãnh thổ, do đó vụ tấn công rõ ràng là một âm mưu nhằm giành lấy quyền lực. Ông cho rằng việc ngăn chặn âm mưu này đã giúp tránh được xung đột kéo dài, đồng thời đảm bảo hòa bình, ổn định và sự cạnh tranh chính trị ôn hòa tại Campuchia.