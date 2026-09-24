Chương trình America Now của RT đã xem xét các thử nghiệm của khối này, và những gì chúng có thể tiết lộ về nỗ lực định hình các câu chuyện trực tuyến.

Người dẫn chương trình Ben Swann và nhà báo điều tra Elizabeth Lane đã xem xét tài liệu quảng bá của NATO, các nghiên cứu đã được công bố và các báo cáo về thử nghiệm liên quan đến thao túng mạng xã hội.

Một ví dụ là video quảng bá của NATO năm 2024, chủ yếu sử dụng phụ nữ da trắng gốc châu Âu làm "tương lai" của liên minh, trong một cuộc xung đột tiềm tàng, dường như là với Nga.

Swann và Lane lập luận, việc lựa chọn này có thể nhằm mục đích chuẩn bị cho châu Âu về việc phụ nữ sẽ đóng vai trò lớn hơn trong một cuộc đối đầu có thể xảy ra, trong bối cảnh Ukraine đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt nhân lực.

Họ cũng xem xét hai thử nghiệm năm 2019 của các nhà nghiên cứu truyền thông chiến lược NATO.

Trong một thử nghiệm, các nhà nghiên cứu đã tạo ra trang và hồ sơ Facebook giả mạo, thu thập thông tin công khai về quân nhân và sử dụng quảng cáo nhắm mục tiêu để tiếp cận họ.

Theo báo cáo, họ đã xác định được khoảng 150 binh sĩ, theo dõi sự di chuyển của quân đội, và thậm chí xúi giục một số người hành động trái với mệnh lệnh.

Trong một thử nghiệm khác, các nhà nghiên cứu đã chi 300 euro cho việc tăng tương tác giả, mua hơn 3.500 bình luận, 25.000 lượt thích, 20.000 lượt xem và 5.000 người theo dõi.

Họ đã xác định được hơn 18.000 tài khoản tham gia vào việc tạo ra tương tác giả mạo.

4 tuần sau, khoảng 80% hoạt động được mua vẫn còn trực tuyến, cho thấy điểm yếu trong khả năng phát hiện thao túng của các nền tảng.

NATO mô tả những cuộc thử nghiệm này là nghiên cứu phòng thủ nhằm xác định các mối đe dọa trực tuyến.