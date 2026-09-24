Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bên trong cỗ máy tuyên truyền trực tuyến của NATO

| | Tài chính quốc tế

Người dẫn chương trình America Now của RT, Ben Swann.

Người dẫn chương trình America Now của RT, Ben Swann.

NATO được cho là đã dành nhiều năm nghiên cứu kỹ thuật gây ảnh hưởng trực tuyến, liên quan đến hồ sơ giả mạo và mua lượt tương tác trên mạng xã hội.

Chương trình America Now của RT đã xem xét các thử nghiệm của khối này, và những gì chúng có thể tiết lộ về nỗ lực định hình các câu chuyện trực tuyến.

Người dẫn chương trình Ben Swann và nhà báo điều tra Elizabeth Lane đã xem xét tài liệu quảng bá của NATO, các nghiên cứu đã được công bố và các báo cáo về thử nghiệm liên quan đến thao túng mạng xã hội.

Một ví dụ là video quảng bá của NATO năm 2024, chủ yếu sử dụng phụ nữ da trắng gốc châu Âu làm "tương lai" của liên minh, trong một cuộc xung đột tiềm tàng, dường như là với Nga.

Swann và Lane lập luận, việc lựa chọn này có thể nhằm mục đích chuẩn bị cho châu Âu về việc phụ nữ sẽ đóng vai trò lớn hơn trong một cuộc đối đầu có thể xảy ra, trong bối cảnh Ukraine đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt nhân lực.

Họ cũng xem xét hai thử nghiệm năm 2019 của các nhà nghiên cứu truyền thông chiến lược NATO.

Trong một thử nghiệm, các nhà nghiên cứu đã tạo ra trang và hồ sơ Facebook giả mạo, thu thập thông tin công khai về quân nhân và sử dụng quảng cáo nhắm mục tiêu để tiếp cận họ.

Theo báo cáo, họ đã xác định được khoảng 150 binh sĩ, theo dõi sự di chuyển của quân đội, và thậm chí xúi giục một số người hành động trái với mệnh lệnh.

Trong một thử nghiệm khác, các nhà nghiên cứu đã chi 300 euro cho việc tăng tương tác giả, mua hơn 3.500 bình luận, 25.000 lượt thích, 20.000 lượt xem và 5.000 người theo dõi.

Họ đã xác định được hơn 18.000 tài khoản tham gia vào việc tạo ra tương tác giả mạo.

4 tuần sau, khoảng 80% hoạt động được mua vẫn còn trực tuyến, cho thấy điểm yếu trong khả năng phát hiện thao túng của các nền tảng.

NATO mô tả những cuộc thử nghiệm này là nghiên cứu phòng thủ nhằm xác định các mối đe dọa trực tuyến.

Theo RT
Ukraine truy đòi 4,22 tỷ USD của Nga đến tận Bắc Cực: Quốc gia NATO có động thái khiến ông Putin phẫn nộ

Theo Hoàng Vân

Giáo dục & thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tòa tháp đôi cao hơn Landmark 72 đã dựng xong một nửa, vốn đầu tư 50.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2027

Tòa tháp đôi cao hơn Landmark 72 đã dựng xong một nửa, vốn đầu tư 50.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2027 Nổi bật

Linh kiện chiến đấu cơ F-35 Mỹ bất ngờ xuất hiện ở Trung Quốc: Lô hàng bị chuyển hướng "một cách khó hiểu"

Linh kiện chiến đấu cơ F-35 Mỹ bất ngờ xuất hiện ở Trung Quốc: Lô hàng bị chuyển hướng "một cách khó hiểu" Nổi bật

Video sốc: Máy bay lao thẳng xuống gần khu dân cư rồi bốc cháy dữ dội

Video sốc: Máy bay lao thẳng xuống gần khu dân cư rồi bốc cháy dữ dội

17:40 , 24/09/2026
'Khủng hoảng còn hơn cả thời Covid': Tiếng than trời của các doanh nghiệp Mỹ, tình hình chuỗi cung ứng căng thẳng hơn bao giờ hết

'Khủng hoảng còn hơn cả thời Covid': Tiếng than trời của các doanh nghiệp Mỹ, tình hình chuỗi cung ứng căng thẳng hơn bao giờ hết

17:17 , 24/09/2026
Vì sao Pháp trở thành 'thánh địa' nước hoa của thế giới?

Vì sao Pháp trở thành 'thánh địa' nước hoa của thế giới?

16:48 , 24/09/2026
Chuyên gia Nga: Hàng nội địa của chúng tôi có thể mang lại lợi nhuận cao hơn cả Boeing và Airbus

Chuyên gia Nga: Hàng nội địa của chúng tôi có thể mang lại lợi nhuận cao hơn cả Boeing và Airbus

16:27 , 24/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên