Linh kiện chiến đấu cơ F-35 Mỹ bất ngờ xuất hiện ở Trung Quốc: Lô hàng bị chuyển hướng "một cách khó hiểu"

Theo các nguồn tin, hãng vận tải UPS chịu trách nhiệm vận chuyển một mái che buồn lái và cửa khoang vũ khí của F-35 từ Mỹ đến Australia hồi tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, lô hàng này đã bị chuyển hướng. Các nguồn tin cho biết cả hai bộ phận này đều được phủ một lớp hấp thụ sóng radar, cho phép tăng cường khả năng tàng hình của chiếc máy bay.

Chia sẻ với báo chí, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho biết nước này đã nắm được thông tin về lô hàng đồng thời đang hợp tác với Mỹ và Lockheed Martin để phối hợp điều tra. Ông Marles cũng cho biết không có bộ phận nhạy cảm nào nằm trong lô hàng bị thất lạc này.

F-35 là chiến đấu cơ tàng hình thế hện thứ 5 do Lockheed Martin sản xuất. Mỹ kiểm soát việc bán loại máy bay này và chỉ chấp nhận bán cho các đối tác và đồng minh thân cận nhất của mình.

Ví dụ, Thổ Nhĩ Kỳ đã bị loại khỏi chương trình F-35 vào năm 2019 sau khi mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Mỹ lo ngại rằng hệ thống phòng thủ của Nga có thể thu thập thông tin tình báo để tìm hiểu về khả năng tàng hình của F-35.

Tham khảo: CNBC