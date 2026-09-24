Nga gửi tin buồn bất ngờ cho cả thế giới

Theo dự thảo dự báo kinh tế của Bộ Kinh tế Nga được Reuters tiếp cận, sản lượng khí tự nhiên năm 2026 của nước này dự kiến đạt 683,1 tỷ m3, thấp hơn 5,3 tỷ m3 so với mức 688,4 tỷ m3 được đưa ra hồi tháng 5.

Dù bị điều chỉnh giảm, con số mới vẫn cao hơn mức 662,7 tỷ m3 Nga sản xuất trong năm 2025.

Các dự báo này sẽ được sử dụng để cập nhật kế hoạch ngân sách liên bang đến năm 2029, trong bối cảnh ngành năng lượng Nga tiếp tục thích nghi với sự thay đổi lớn của dòng chảy thương mại kể từ khi quan hệ kinh tế với phương Tây xấu đi sau xung đột Ukraine.

Đầu tháng này, Nga cũng giảm dự báo sản lượng dầu năm 2026 xuống còn 494,2 triệu tấn, tương đương khoảng 9,88 triệu thùng mỗi ngày, mức thấp nhất trong 17 năm. Triển vọng xuất khẩu nhiên liệu trong năm nay và năm tới cũng bị điều chỉnh giảm.

Trước năm 2022, châu Âu là khách hàng lớn nhất của khí đường ống Nga. Xuất khẩu qua đường ống sang khu vực này từng đạt khoảng 180 tỷ m3 mỗi năm trong giai đoạn 2018-2019.

Đến năm 2025, con số chỉ còn khoảng 18 tỷ m3, giảm 44% so với năm trước và thấp nhất kể từ giữa thập niên 1970, theo tính toán của Reuters.

Sự sụt giảm diễn ra sau khi tuyến trung chuyển khí đốt qua Ukraine đóng cửa, trong khi phần lớn hệ thống Nord Stream dưới biển Baltic ngừng hoạt động kể từ các vụ nổ năm 2022.

Moscow vẫn tuyên bố sẵn sàng nối lại nguồn cung cho châu Âu. Điện Kremlin đầu tháng này cho rằng các quốc gia châu Âu đang tự làm tăng chi phí năng lượng khi phải mua khí trên thị trường giao ngay với giá cao hơn thay vì sử dụng nguồn cung từ Nga.

Một nhánh của Nord Stream 2 được cho là vẫn nguyên vẹn và Moscow khẳng định tuyến này có thể được đưa trở lại vận hành trong thời gian ngắn nếu có quyết định chính trị.

Tuy nhiên, xu hướng chính sách của Liên minh châu Âu (EU) đang đi theo hướng ngược lại. EU có kế hoạch chấm dứt toàn bộ nhập khẩu khí Nga từ năm 2027, khiến triển vọng khôi phục thị trường từng lớn nhất của Gazprom ngày càng khó khăn.

Bởi vậy, Nga đặt nhiều kỳ vọng hơn vào khí tự nhiên hóa lỏng. Dự thảo mới dự báo xuất khẩu LNG bằng đường biển đạt khoảng 35 triệu tấn trong năm nay, tăng so với 30,3 triệu tấn của năm 2025. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn tới 5,3 triệu tấn so với mức 40,3 triệu tấn được dự báo hồi tháng 5.

Triển vọng những năm tiếp theo cũng bị hạ đáng kể. Nga hiện dự kiến xuất khẩu khoảng 39,5 triệu tấn LNG năm 2027, so với dự báo cũ 46,9 triệu tấn. Năm 2028, mức dự báo giảm từ 58,4 triệu xuống 50,1 triệu tấn.

Đến năm 2029, xuất khẩu LNG được dự kiến đạt 64,5 triệu tấn, thấp hơn mức 66,2 triệu tấn trong dự báo trước đó. Điều này cho thấy LNG vẫn được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng cho ngành khí Nga, nhưng quá trình mở rộng có thể diễn ra chậm hơn kế hoạch.

Trong khi đó, dự báo xuất khẩu khí qua đường ống năm nay lại được nâng nhẹ lên 117,5 tỷ m3, từ mức 115,5 tỷ m3 trước đó. Tuy nhiên, triển vọng từ năm 2027 trở đi nhìn chung yếu hơn những tính toán hồi tháng 5.

Theo Reuters﻿