Tổng thống Mỹ Trump ra tận đường băng đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Tổng thống Mỹ Trump bắt tay nhà lãnh đạo Trung Quốc và phu nhân trong một cử chỉ ngoại giao hiếm hoi. Ông Trump là tổng thống Mỹ đầu tiên trong nhiều năm qua ra tận đường băng để chào đón một nhà lãnh đạo Trung Quốc. Việc phá vỡ thông lệ này mang lại cho Bắc Kinh cơ hội thể hiện vị thế ngang hàng với Mỹ trước công chúng thế giới.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên vẫy chào từ cửa chuyên cơ. (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phu nhân Melania Trump đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên tại sân bay. (Ảnh: Reuters)

Chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập Cận Bình sẽ bắt đầu vào ngày 24/9, với lễ đón chính thức tại Nhà Trắng và nghi thức duyệt đội danh dự tại Vườn Hồng, tiếp đó là các cuộc hội đàm trực tiếp.

Tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại Phòng Đông sau đó sẽ có sự tham dự của các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu nước Mỹ, bao gồm Giám đốc điều hành (CEO) Tesla Elon Musk, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, và CEO Nvidia Jensen Huang.

Ngày 25/9, ông Trump sẽ dùng trà với ông Tập tại Nhà Trắng, sau đó là chuyến tham quan Cơ quan Lưu trữ Quốc gia trước khi nhà lãnh đạo Trung Quốc về nước.

Toàn cảnh lễ đón tại Căn cứ Liên hợp Andrews. (Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

Ông Tập Cận Bình đến thăm Washington sau khi đã tận dụng quyền kiểm soát chặt chẽ nguồn cung đất hiếm của Trung Quốc để buộc Mỹ phải nhượng bộ trong cuộc chiến thuế quan năm ngoái. Hiện tại, Trung Quốc đang tìm cách gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh giữa hai nước, đồng thời tranh thủ thêm thời gian để xây dựng năng lực tự chủ về công nghệ.

Phía Mỹ cũng muốn duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại, mặc dù các quan chức Mỹ được cho là đang tìm cách rút ngắn thời gian gia hạn.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ còn muốn thúc đẩy các cam kết mua nông sản và máy bay, cũng như thiết lập kênh liên lạc về trí tuệ nhân tạo (AI).

(Ảnh: AP)

Kỳ vọng về những đột phá lớn của chuyến thăm vẫn ở mức thấp. Những bất đồng sâu sắc vẫn tồn tại giữa hai cường quốc về các vấn đề từ thương mại, cho đến cuộc đua trong lĩnh vực AI.

Ông Tập được cho là đã không còn dẫn theo phái đoàn gồm các lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc, điều này làm giảm triển vọng về những thương vụ kinh doanh đình đám vốn thường được ông Trump ưa chuộng.

Trong tuyên bố đưa ra khi vừa đến Mỹ, nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh và Washington "nên là đối tác chứ không phải đối thủ".

"Việc hiện thực hóa sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa và đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại có thể song hành cùng nhau; hai nước có thể góp phần vào thành công của nhau, qua đó mang lại lợi ích cho toàn thế giới", ông Tập nhấn mạnh.

Tuyên bố của ông Tập cũng gợi ý rằng hai bên "nên hướng về phía nhau và cùng hợp tác để xây dựng một mối quan hệ ổn định - nơi hợp tác là trọng tâm, cạnh tranh được kiểm soát trong giới hạn thích hợp, các bất đồng được quản lý và hòa bình được đảm bảo".

Trong những phát biểu ngắn gọn với các phóng viên khi trở lại Nhà Trắng, nói về việc ra sân bay đón chuyên cơ của ông Tập, ông Trump cho biết: "Tôi nghĩ họ trân trọng điều đó; họ là những con người tuyệt vời".