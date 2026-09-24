Hiện tượng ‘lạ’ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Mỹ

Thông thường, việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viện đến Mỹ vào tối 23/9, trong tiết trời nhiều mây, hẳn sẽ được các kênh truyền hình Mỹ phát trực tiếp. Các bình luận viên có thể sẽ hào hứng bàn về thời tiết, trang phục của các nhà lãnh đạo và phu nhân, cách họ mỉm cười, hay thậm chí thời gian cái bắt tay của họ kéo dài bao lâu.

Đáng chú ý hơn, bản thân nghi thức đón tiếp ông Tập cũng không giống bình thường. Các tổng thống Mỹ thường đón lãnh đạo nước ngoài tại Nhà Trắng, chứ không trực tiếp ra sân bay đón ngay khi họ vừa hạ cánh. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã phá lệ khi đích thân chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại căn cứ liên hợp Andrews - sân bay quân sự gần Washington.

Hầu hết người Mỹ không được chứng kiến cảnh đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phu nhân đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân tại sân bay. (Ảnh: AP)

Lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân tại sân bay. (Ảnh: AP)

Các mạng truyền hình lớn của Mỹ đã dừng quay phim và phát sóng trực tiếp những sự kiện của tổng thống kể từ ngày 21/9, để phản đối việc chính quyền của Tổng thống Trump cấm CNN, MS NOW và Politico tiếp cận Nhà Trắng.

Thay vào đó, Cat Zakrzewski - phóng viên Nhà Trắng của báo Washington Post, chỉ gửi tin dài hơn 1 dòng để đánh dấu thời điểm chuyến thăm bắt đầu: “Chuyên cơ chở ông Tập hạ cánh lúc 17h39. Trên máy bay có dòng chữ ‘Air China’, và máy bay lăn qua khu vực những chiếc máy bay phản lực đang đỗ trên đường băng”.

Trong các tin tiếp theo, Zakrzewski ghi nhận ban nhạc Không quân Mỹ chơi nhạc chào mừng và quốc ca Mỹ, Trung Quốc, cũng như màn bay trình diễn của hai máy bay ném bom B-1 khi hai nhà lãnh đạo đứng cạnh nhau ở cuối thảm đỏ.

“Những người tháp tùng ông Tập đã xuống máy bay từ cửa sau”, bản tin được phân phối tới các tòa soạn trên khắp nước Mỹ viết.

Khi buổi lễ kết thúc, ông Trump chờ ông Tập bước vào chiếc xe màu đen. Sau đó, ông Trump lên trực thăng để trở về Nhà Trắng, trong khi ông Tập di chuyển tới khách sạn cùng đoàn xe hộ tống, Washington Post tường thuật.

Các phát thanh viên của CNN và Fox có đề cập ngắn gọn đến việc ông Tập đến Mỹ nhưng không có hình ảnh trực tiếp, rồi tập trung nói về các vấn đề khác, như chính trị, tội phạm và thời tiết.

The New York Times, USA Today và một số tờ báo khác đưa tin về sự kiện cùng ảnh tĩnh. The Washington Post và The Wall Street Journal thậm chí vẫn chưa đưa tin khi ông Tập đã đến Mỹ 45 phút.

“Người của Fox, CBS và NBC có mặt ở đây nhưng không quay phim”, Zakrzewski ghi nhận.

Đáng ngạc nhiên là buổi lễ cũng không được phát trực tiếp trên trang web của Nhà Trắng.

Chính quyền Mỹ đã quảng bá về ứng dụng của Nhà Trắng, cho rằng “người Mỹ thích nguồn tin trực tiếp hơn là những cách diễn giải”.

Theo thông cáo báo chí của Nhà Trắng được công bố vài giờ trước khi ông Tập đến, ứng dụng này đã vươn lên vị trí số 1 trong danh mục tin tức trên App Store và lọt vào Top 20 trong bảng xếp hạng tất cả các ứng dụng.

Hiện vẫn chưa rõ những hoạt động còn lại trong chuyến thăm của ông Tập có được truyền hình trực tiếp hay không.

Cũng trong ngày 23/9, Thẩm phán liên bang Timothy Kelly yêu cầu chính quyền Tổng thống Trump tạm thời khôi phục quyền tiếp cận Nhà Trắng cho CNN, MS NOW và Politico.

Thẩm phán Kelly kết luận rằng việc thu hồi thẻ tác nghiệp báo chí của các phóng viên không bảo đảm “quy trình tố tụng phù hợp theo Hiến pháp”; lập luận của chính phủ về an ninh quốc gia là không đủ cơ sở.

Trước đó, Tổng thống Trump và các luật sư của ông nói rằng các cơ quan truyền thông trên bị thu hồi quyền tiếp cận Nhà Trắng vì những bài đưa tin trước đây của họ làm dấy lên các quan ngại về an ninh quốc gia.

Tổng thống Trump tuyên bố ba cơ quan truyền thông này “liên tục đưa tin GIẢ!”, đồng thời tuyên bố “các cơ quan truyền thông Tin giả khác sẽ tiếp bước”.