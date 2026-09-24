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Cận cảnh Mỹ trải thảm đỏ, bắn đại bác chào mừng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

| | Tài chính quốc tế

Máy bay chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân hạ cánh xuống sân bay Căn cứ liên hợp Andrews, bắt đầu chuyến thăm Mỹ từ 23-25/9.

Máy bay chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viện hạ cánh xuống Căn cứ liên hợp Andrews ở bang Maryland, bắt đầu chuyến thăm Mỹ từ ngày 23 - 25/9.

Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Mỹ của lãnh đạo Trung Quốc trong hơn một thập kỷ. Tháp tùng ông Tập trong chuyến đi lần này có Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ, Ngoại trưởng Vương Nghị và một số quan chức khác. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump bắt tay ông Tập và Phu nhân khi nhà lãnh đạo Trung Quốc bước xuống máy bay. (Ảnh: Reuters)

Đây là nghi thức tiếp đón hiếm thấy, vì Tổng thống Mỹ gần như không bao giờ đón nguyên thủ nước ngoài đến thăm Washington tại sân bay. Theo thông lệ, nhiệm vụ này thường được dành cho trưởng ban lễ tân, quan chức quân sự cấp cao, đại sứ hoặc thành viên chính quyền Mỹ. (Ảnh: AP)

Nhà lãnh đạo Mỹ mặc áo khoác dài và đeo găng tay màu đen đứng cạnh ông Tập trên đường băng trong tiếng nhạc chào mừng của quân nhạc. (Ảnh: AP)

Trong lễ đón nhà lãnh đạo Trung Quốc, tiếng đại bác được nghe thấy rền vang khắp Căn cứ liên hợp Andrews và 2 máy bay ném bom B-1 thực hiện màn trình diễn chào đón. (Ảnh: AP)

Ngoài ra, 6 máy bay chiến đấu F-22 và 6 tiêm kích F-16 xếp hàng trên đường băng khi quan chức Mỹ trải thảm đỏ đón tiếp nhà lãnh đạo Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Nhà lãnh đạo hai nước dự kiến hội đàm vào 24/9. Chương trình đón tiếp còn có màn bay chào mừng khác và quốc yến tại Nhà Trắng. (Ảnh: AP)

Một hoạt động sẽ diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm là chuyến đi đến Cục Lưu trữ Quốc gia, nơi lưu giữ bản gốc Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp Mỹ. (Ảnh: AP)

Theo Kông Anh/VTCnews

VTC News

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