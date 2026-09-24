Cận cảnh Mỹ trải thảm đỏ, bắn đại bác chào mừng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Máy bay chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân hạ cánh xuống sân bay Căn cứ liên hợp Andrews, bắt đầu chuyến thăm Mỹ từ 23-25/9.
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Máy bay chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viện hạ cánh xuống Căn cứ liên hợp Andrews ở bang Maryland, bắt đầu chuyến thăm Mỹ từ ngày 23 - 25/9.
Theo Kông Anh/VTCnews
VTC News
Theo VTC News
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