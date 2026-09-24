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Mẹ Elon Musk tiết lộ con trai muốn sống trong một thành phố trên sao Hỏa

| | Tài chính quốc tế

Khi được hỏi Elon Musk sẽ ở đâu trong vài thập niên tới, bà Maye Musk cho rằng con trai thực sự muốn sống trong một thành phố trên sao Hỏa. Tuy nhiên, bà cũng thừa nhận nhiều lúc không thể biết chính xác ông đang nghĩ gì.

Trong cuộc trò chuyện với Yahoo Finance được đăng tải ngày 22/9 vừa qua, bà Maye Musk nhận được một câu hỏi về tương lai của con trai: Bà hình dung cuộc sống của Elon Musk trong 25 năm tới sẽ ra sao?

“Tôi nghĩ nó thực sự muốn sống trong một thành phố trên sao Hỏa. Đó là điều nó vẫn nói”, bà trả lời. Ngay sau đó, Maye Musk nói thêm rằng bà không thể khẳng định điều gì đang diễn ra trong đầu con trai, bởi Elon thường nảy ra những ý tưởng khiến bà bất ngờ.

Để giải thích, bà kể lại lần Elon nói muốn đưa vệ tinh lên không gian. Khi bà hỏi lý do, ông đưa ra một tình huống rất cụ thể: Nếu một người bị thương giữa đại dương, trong rừng hoặc trên đỉnh đồi mà không thể liên lạc với ai, người đó có thể mất mạng. Theo lời kể của Maye Musk, con trai bà muốn công nghệ kết nối giúp ngăn điều ấy xảy ra.

Bà Maye Musk trong lần trò chuyện với Yahoo Finance. Ảnh: Yahoo Finance.

Ban đầu, bà hoài nghi về quy mô của ý tưởng. Nhưng khi chứng kiến nhu cầu liên lạc trong những tình huống như động đất hay bão, bà nhìn nhận khác về khả năng ứng dụng của mạng vệ tinh. Trong cuộc phỏng vấn, bà cũng nhắc đến Neuralink và bày tỏ kỳ vọng các nghiên cứu của công ty có thể giúp người khuyết tật trong tương lai.

Mong muốn sống trên sao Hỏa mà Maye Musk nhắc tới gắn với mục tiêu Elon theo đuổi nhiều năm qua tại SpaceX. Công ty đang phát triển Starship, hệ thống tàu vũ trụ và tên lửa đẩy được thiết kế để chở người và hàng hóa tới quỹ đạo Trái Đất, Mặt Trăng và sao Hỏa. Trên trang giới thiệu sứ mệnh, SpaceX đặt mục tiêu đưa con người trở thành loài sinh sống trên nhiều hành tinh.

Dù vậy, hướng đi trước mắt của SpaceX đã thay đổi. Trong bài đăng trên X hồi tháng 2/2026, Elon Musk cho biết công ty chuyển trọng tâm sang xây dựng một thành phố trên Mặt Trăng vì ông cho rằng mục tiêu này có thể đạt được trong chưa đầy 10 năm, còn một thành phố trên sao Hỏa sẽ cần hơn 20 năm.

Vị tỷ phú cùng mẹ - bà Maye Musk trên thảm đỏ sự kiện Met Gala 2022 ở New York. Ảnh: Yahoo Finance.

Theo cách lý giải của Musk, các chuyến bay tới Mặt Trăng có thể thực hiện thường xuyên hơn, giúp SpaceX thử nghiệm và điều chỉnh công nghệ nhanh hơn. Ông khẳng định công ty vẫn muốn xây dựng thành phố trên sao Hỏa và dự kiến bắt đầu công việc này trong khoảng 5-7 năm, song Mặt Trăng là ưu tiên hiện tại. Đây vẫn đang là mục tiêu do Musk nêu ra, chưa phải tiến độ đã được bảo đảm.

Bởi vậy, lời kể của Maye Musk bổ sung một góc nhìn cá nhân cho tham vọng không gian vốn được con trai bà công khai theo đuổi: ông không chỉ nói về việc đưa con người lên sao Hỏa, mà theo mẹ mình, còn muốn sống tại một thành phố ở đó. Cuộc phỏng vấn không cho biết Elon Musk có dự định chuyển đến sao Hỏa vào thời điểm nào.

Nguồn: Yahoo Finance, SpaceX

Thời sinh viên Elon Musk từng thuê nguyên căn nhà 10 phòng, sau đó tổ chức tiệc và bán vé như một club thực thụ

Theo Minh Ngọc

Đời sống & Pháp luật

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