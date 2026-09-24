Ngày 23/9/2026 tại New York, Vietjet/Galaxy Holdings-Telecom và Starlink – dịch vụ Internet vệ tinh do SpaceX phát triển và vận hành – đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm cung cấp Internet tốc độ cao miễn phí cho hành khách trên tất cả các chuyến bay nội địa và quốc tế của các hãng hàng không mang thương hiệu Vietjet.

Thỏa thuận được trao trước sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao và doanh nghiệp hai nước, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác công nghệ cao Việt Nam – Hoa Kỳ.

Giai đoạn đầu, Starlink sẽ được trang bị trên 120 tàu bay, gồm 100 tàu bay Airbus A321/Boeing 737 và 20 tàu bay Airbus A330, sau đó tiếp tục triển khai trên các tàu bay tiếp nhận trong tương lai.

Với tốc độ cao, độ trễ thấp và khả năng phủ sóng trên đại dương, vùng cực cùng những khu vực hẻo lánh, Starlink giúp hành khách làm việc, liên lạc, giải trí và xem nội dung trực tuyến ngay trên hành trình.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietjet, chia sẻ: "Với Starlink, hành trình trên không sẽ không còn là khoảng ngắt kết nối. hành trình trên không sẽ không còn là khoảng ngắt kết nối. Hành khách Vietjet có thể tiếp tục làm việc, giải trí và giữ liên lạc như khi ở mặt đất. Đây là tinh thần tiên phong của Vietjet đưa những thành tựu công nghệ hàng đầu thế giới đến thẳng với mọi người dân."

Ông Tim Hughes, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Kinh doanh toàn cầu của SpaceX, cho biết dịch vụ sẽ tiếp nối kết nối Internet tốc độ cao, ổn định mà Starlink đang cung cấp trên mặt đất tại Việt Nam, mang đến hành trình liền mạch và thú vị hơn.

Thỏa thuận mở đầu quan hệ hợp tác công nghệ dài hạn giữa Vietjet và SpaceX, hướng tới đưa Wi-Fi tốc độ cao trở thành hạ tầng số thiết yếu trên những chuyến bay hằng ngày và phát triển hệ sinh thái hàng không số của Vietjet.