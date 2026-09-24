Vì sao Chứng khoán Smartmind bị xử phạt?

Ảnh minh họa: Smartmind

Ngày 23/9/2026, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 548/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Chứng khoán Smartmind.

Cụ thể, Chứng khoán Smartmind bị phạt tiền 65 triệu đồng do có hành vi bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Quyết định nêu rõ, nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán nhưng đã thực hiện thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho các khách hàng.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định về việc quyết định phê duyệt phương án các giao dịch mua/bán trái phiếu có tổng giá trị giao dịch từ 10% trở lên trên tổng tài sản của Công ty xác định theo Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán và Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán tại các tờ trình: Tờ trình số 2504/2025/TTr-TD ngày 25/4/2025, Tờ trình số 0901/2026/TTr-TD ngày 09/1/2026 và Tờ trình số 1906/2026/TTr-TD ngày 19/6/2026.

Tổng mức tiền phạt đối với Chứng khoán Smartmind là 157,5 triệu đồng.

Chứng khoán SmartMind được thành lập vào cuối năm 2006, vốn điều lệ hơn 1.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp được cấp phép thực hiện đầy đủ bốn nghiệp vụ kinh doanh bao gồm: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán và Tư vấn đầu tư chứng khoán.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC bán niên 2026 (đã soát xét), doanh thu hoạt động của doanh nghiệp giảm gần 1 nửa so với cùng kỳ năm trước, về mức hơn 77 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh từ gần 189 tỷ đồng lên hơn 771 tỷ đồng (chủ yếu đến từ doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi ngân hàng không cố định).

Tổng chi phí hoạt động (tự doanh, môi giới chứng khoán,..) gần như "đi ngang" so với cùng kỳ năm trước, ở mức gần 5,5 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản thuế, phí, Chứng khoán SmartMind báo lãi ròng bán niên 2026 gần 812 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ ở mức hơn 93 tỷ đồng.

Ngày 28/8/2026, HĐQT Chứng khoán SmartMind đã có quyết định bổ nhiệm ông Đinh Trọng Việt Bách đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT. Hiện, ông Việt Bách không nắm giữ cổ phần tại Chứng khoán SmartMind và cũng không giữ chức vụ nào tại tổ chức, doanh nghiệp khác.