Platinum Victory Pte. Ltd tiếp tục không mua cổ phiếu REE như đăng ký

Quỹ ngoại Platinum Victory Pte. Ltd vừa có văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (MCK: REE, sàn HoSE).

Theo đó, kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ ngày 24/8/2026 đến ngày 22/9/2026, Platinum Victory Pte. Ltd đã không mua bất cứ cổ phiếu nào trong tổng số gần 20,5 triệu cổ phiếu REE đăng ký mua.

Lý do không hoàn tất giao dịch là do điều kiện thị trường không thuận lợi. Qua đó, Platinum Victory Pte. Ltd vẫn giữ nguyên sở hữu gần 259,8 triệu cổ phiếu REE, tương ứng tỷ lệ sở hữu 41,7% vốn.

Ảnh minh họa: REE

Đáng chú ý, thời gian gần đây Platinum Victory Pte. Ltd liên tiếp đăng ký mua cổ phiếu REE nhưng đều không thành công. Cụ thể, trong thời gian từ 20/7/2026 tới 18/8/2026, quỹ ngoại này đã mua bất thành gần 20,5 triệu cổ phiếu.

Xa hơn, trong thời gian từ 15/6/2026 đến 14/7/2026, Platinum Victory Pte. Ltd đã không mua vào cổ phiếu REE nào trong tổng số 17,8 triệu cổ phiếu đã đăng ký với lý do thị trường không thuận lợi.

Trong một diễn biến khác, mới đây REE đã có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu gửi đến UBCKNN, HoSE và HNX.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2026, REE đã thanh toán đúng hạn gần 81,8 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã REEH1929001.

Được biết, lô trái phiếu mã REEH1929001 có tổng giá trị phát hành 2.318 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 28/1/2019, kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 28/1/2029.

Liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), kết thúc đợt phát hành ngày 19/8/2026, REE đã phân phối thành công 500.000 cổ phiếu cho 54 người lao động.

Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 9/2026, sau khi được HoSE và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chấp thuận cho việc đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký lượng cổ phiếu mới phát hành.

Số cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm và được giải tỏa dần theo tiến độ. Trong đó, 30% được tự do chuyển nhượng sau 1 năm, 30% tiếp theo sau 2 năm và 40% cuối cùng sẽ được giải tỏa sau 3 năm.

Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, REE đã thu về khoảng 5 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu ESOP lần này.