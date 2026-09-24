Pinetree: Từ chuẩn công nghệ Hàn Quốc đến trải nghiệm đầu tư vượt trội

Với Pinetree, công nghệ không chỉ phục vụ giao dịch mà còn tạo nên trải nghiệm đầu tư thuận tiện, chủ động hơn. Kế thừa nền tảng công nghệ từ Hàn Quốc, Pinetree liên tục đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhà đầu tư mỗi ngày.

AlphaTrading là một trong những minh chứng rõ nét cho định hướng này, với những cải tiến vượt trội như: gợi ý lệnh giao dịch tối ưu, bộ sưu tập "Khám phá" hữu ích, bộ icon tín hiệu sinh động và đơn giản hóa quá trình sàng lọc.

Thao tác nhanh hơn - Giao dịch hiệu quả hơn

Tốc độ thao tác trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của nhà đầu tư trong giai đoạn thị trường mới. Thấu hiểu điều này, Pinetree tập trung tối ưu từng thao tác trên AlphaTrading, hướng tới trải nghiệm nhanh, liền mạch và hiệu quả hơn.

Thông thường, nhà đầu tư cần tự điền số lượng và mức giá khi đặt lệnh mua/bán cổ phiếu hoặc phái sinh với nhiều thao tác thủ công. Với lần nâng cấp này, AlphaTrading bổ sung "Lệnh AI gợi ý". Người dùng chỉ cần chọn tiêu chí phù hợp như Tiêu chuẩn, Thăm dò hoặc Tấn công; hệ thống sẽ tự động đề xuất mức giá, khối lượng và giá trị tạm tính tương ứng, giúp rút ngắn thao tác, hạn chế sai sót khi nhập lệnh và hỗ trợ ra quyết định nhanh hơn khi giao dịch.

"Lệnh AI gợi ý" là một trong những trợ thủ đắc lực, giúp nhà đầu tư quyết định nhanh hơn khi giao dịch. Nguồn ảnh: Pinetree

Cá nhân hóa trải nghiệm - Đúng nhu cầu và thời điểm

Với phần lớn ứng dụng giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư thường phải làm quen và thích nghi với giao diện có sẵn, từ vị trí các nút chức năng, luồng thao tác đến cách sắp xếp thông tin.

Trong lần nâng cấp này, Pinetree chọn hướng tiếp cận khác biệt: thay vì yêu cầu khách hàng phải thích nghi với ứng dụng, AlphaTrading trao quyền chủ động tùy chỉnh giao diện và sắp xếp các vùng thông tin theo nhu cầu giao dịch cá nhân. Người dùng có thể bật/tắt biểu đồ, thông tin khớp lệnh trên màn đặt lệnh, cũng như chart và thông tin tiểu khoản trên màn tài sản để tối ưu không gian hiển thị, tập trung vào dữ liệu quan trọng nhất tại từng thời điểm.

Bên cạnh đó, ứng dụng còn phát triển "Trợ lý đồng hành" dành riêng cho từng nhà đầu tư. Trợ lý xuất hiện xuyên suốt các màn hình chính, chủ động nhắc nhở các thông tin cần chú ý theo ngữ cảnh như diễn biến danh mục, tín hiệu thị trường hoặc các cảnh báo liên quan tới tài sản nắm giữ. Nhờ đó, nhà đầu tư có thể tiếp cận thông tin đúng nhu cầu, đúng thời điểm, thay vì phải tự theo dõi nhiều màn hình hoặc "bơi" giữa hàng trăm tin tức, dữ liệu mỗi ngày.

Hỗ trợ giao dịch hiệu quả - Chủ động nắm bắt cơ hội

Trong thị trường biến động liên tục, cơ hội có thể xuất hiện và biến mất rất nhanh. Tuy nhiên, để đi đến một quyết định giao dịch, nhà đầu tư vẫn cần tự thực hiện nhiều bước như sàng lọc thông tin, phân tích dữ liệu hay theo dõi nhiều mã cổ phiếu cùng lúc.

Khi chưa có đủ công cụ hỗ trợ, quá trình này có thể mất nhiều thời gian, khiến nhà đầu tư khó nắm bắt kịp thời tín hiệu và bỏ lỡ cơ hội trên thị trường. Pinetree đã tích hợp thêm các tính năng mới như "Gợi ý nhóm cổ phiếu nổi bật", "Cảm xúc thị trường", "Heatmap" và "Luân chuyển dòng tiền", giúp đơn giản hóa quá trình sàng lọc, trực quan hóa xu hướng thị trường và hỗ trợ nhà đầu tư nhanh chóng nhận diện cơ hội phù hợp.

Có thể thấy, việc nâng cấp AlphaTrading lần này không chỉ bổ sung tính năng mới, mà còn kết nối các cải tiến thành một hành trình liền mạch: từ phát hiện cơ hội, đọc tín hiệu thị trường, đặt lệnh nhanh đến theo dõi và cơ cấu danh mục. Các tính năng được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của nhà đầu tư, giúp họ chủ động hơn từ cách tiếp cận thông tin đến quá trình ra quyết định.

Những tính năng mới của AlphaTrading giúp nhà đầu tư chủ động hơn từ cách tiếp cận thông tin đến quá trình ra quyết định. (Nguồn ảnh: Pinetree)

Song song đó, Pinetree tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm, từ cổ phiếu, chứng khoán cơ sở, phái sinh, trái phiếu, chứng quyền đến các danh mục đầu tư theo chủ đề, đáp ứng nhu cầu và khẩu vị đầu tư đa dạng.

Đây cũng là cách Pinetree nhất quán với định hướng trao quyền cho thế hệ nhà đầu tư tự chủ, để mỗi người có thể chủ động lựa chọn chiến lược phù hợp thay vì chạy theo số đông.

Với công nghệ và nền tảng được thiết kế xoay quanh nhu cầu thực tế, cùng sự hỗ trợ kịp thời, nhà đầu tư có thêm công cụ để chủ động trước những biến động mới, đặc biệt khi thị trường chứng khoán Việt Nam mở rộng cánh cửa đón dòng vốn quốc tế.