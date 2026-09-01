Việt Nam có một Quỹ từ thiện sắp được tặng số cổ phiếu trị giá gần 4 tỷ đồng

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Thế giới Bán lẻ - công ty riêng của ông Nguyễn Đức Tài vừa đăng ký tăng 50.000 cổ phiếu CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) cho Quỹ từ thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức chuyển quyền sở hữu thông qua Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu MWG hiện đang dừng ở mức 73.200 đồng/cp, giảm 16% so với đầu năm. Tạm tính theo mức thị giá này, số cổ phiếu MWG mà công ty riêng của ông Nguyễn Đức Tài tặng cho Quỹ từ thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động có giá trị gần 4 tỷ đồng. Trong quá khứ, Quỹ từ thiện này từng nhiều lần được tặng cổ phiếu MWG với giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng.

Trên thế giới, việc các doanh nhân dùng cổ phiếu của mình để đóng góp cho các Quỹ từ thiện cũng khá phổ biến. Đáng chú ý nhất phải kể đến tỷ phú Bill Gates với Quỹ Bill và Melinda Gates (Gates Foundation). Trong nhiều năm, Bill Gates đã quyên tặng hàng trăm triệu cổ phiếu Microsoft cho quỹ từ thiện này.

Tuy nhiên, thay vì giữ lại, Gates Foundation đã tiến hành bán dần số cổ phiếu đó trong nhiều năm để lấy tiền mặt phục vụ hoạt động. Đến quý 1/2026, quỹ từ thiện này đã không còn nắm giữ cổ phiếu Microsoft.

Gates Foundation Trust cho biết việc bán sạch cổ phiếu không phải do đánh giá tiêu cực về triển vọng của Microsoft, mà nhằm lấy nguồn tiền mặt khổng lồ phục vụ cho các khoản tài trợ từ thiện lên tới 9 tỷ USD/năm và kế hoạch đóng cửa quỹ trong 20 năm tới.

Thực tế, các quỹ từ thiện được góp bằng cổ phiếu hầu hết đều đi theo mô hình của một CTCP, nghĩa là có ban quản trị, điều hành riêng, có tổ chức khoa học và công khai minh bạch thông tin với người tham gia.

Tuy nhiên, khác với các quỹ nước ngoài, Quỹ từ thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động không tham gia đầu tư, do nguồn vốn góp không nhiều sẽ dễ gặp rủi ro, cũng chưa phát triển đi theo mô hình CTCP mà chủ yếu do chính các nhà sáng lập quản lý.

Quỹ từ thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động được UBND Tỉnh Bình Dương cấp phép thành lập vào ngày 5/1/2019 và được công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động từ ngày 18/03/2019. Quỹ hoạt động không vì lợi nhuận, minh bạch tài chính 100%, nhằm 2 mục đích sau:

Thứ nhất là hỗ trợ sinh hoạt phí cho các em sinh viên, học sinh dưới hình thức học bổng không hoàn lại (dành cho học sinh cấp 1,2,3) hoặc cho mượn không lãi suất và hoàn trả sau khi ra trường đi làm (dành cho sinh viên trung học, cao đẳng, đại học, trường nghề).

Thứ hai là xây dựng và vận hành các nhà tình thương để nuôi dưỡng các trẻ em mồ côi và trẻ em không nơi nương tựa. Cung cấp cho các em một mái nhà như gia đình thứ hai của các em. Các em sẽ được nuôi dưỡng tử tế, an toàn, miễn phí và được tiếp tục đến trường để sau này lớn lên có thể tự lập nuôi sống bản thân và trở thành công dân có ích cho xã hội.

Theo ông Nguyễn Đức Tài – Chủ tịch Quản lý Quỹ, để bảo đảm tính minh bạch đến cùng này, Quỹ không nhận đóng góp của nhà hảo tâm bằng tiền mặt, thay vào đó Quỹ sẽ phối hợp với ngân hàng để nhận đóng góp của nhà hảo tâm vào tài khoản Quỹ bằng chuyển khoản hoặc bằng cách nộp tiền mặt tại quầy ngân hàng.

Quỹ chỉ sử dụng tiền đóng góp của các nhà hảo tâm trực tiếp cho việc cấp học bổng, cho mượn sinh hoạt phí và chi tiêu trực tiếp cho hoạt động của các nhà tình thương nuôi trẻ không nơi nương tựa. Không sử dụng tiền của Quỹ để chi liên quan đến đội ngũ nhân sự quản lý điều hành Quỹ.