Ông Lê Chí Phúc hé lộ kênh đầu tư có hiệu suất dài hạn vượt trội so với gửi tiết kiệm

Lãi suất tiết kiệm đang ở mức hấp dẫn, trong khi thị trường chứng khoán trải qua một năm khó khăn. Với nhà đầu tư dài hạn, điều băn khoăn là hiệu suất cổ phiếu có đủ bù đắp chi phí cơ hội của việc bỏ qua mức lãi suất ngân hàng hiện tại? Đây là câu hỏi được đặt ra cho ông Lê Chí Phúc, Tổng Giám đốc SGI Capital, tại chương trình Fund Insider của Fmarket.



Ông Phúc cho biết trong nhiều kỳ báo cáo khoảng 10 tháng trở lại đây, SGI Capital và The Ballad Fund đã đề cập đến sức hấp dẫn của kênh tiết kiệm trong năm nay, đặc biệt khi đặt trong tương quan với các loại tài sản rủi ro. Tuy nhiên, việc nên rút tiền khỏi quỹ, gửi ngân hàng hay tiếp tục đầu tư lại phụ thuộc vào tình trạng tài chính của từng người.

Với những người đang có khoản vay mua nhà hoặc ô tô chịu lãi suất 13–15%, thậm chí 16–17%, ông Phúc cho rằng nên cân nhắc dành tiền để trả bớt nợ. Lý do là rất khó bảo đảm bất kỳ kênh đầu tư nào có thể mang lại hiệu quả cao hơn mức lãi vay này.

Ngược lại, đối với nhà đầu tư có tiền nhàn rỗi, việc phân bổ vào các loại tài sản khác nhau vẫn cần được cân nhắc, kể cả trong giai đoạn lãi suất cao.

Chứng khoán vẫn trong chu kỳ khó khăn

Nhìn từ kinh nghiệm gần 20 năm đầu tư và quan sát các thị trường phát triển, ông Phúc cho rằng chứng khoán là kênh tài sản có tính chu kỳ rõ rệt. Khi bước vào một chu kỳ suy giảm dài, quá trình điều chỉnh và tích lũy có thể kéo dài nhiều tháng, nhiều quý. Việt Nam từng trải qua những giai đoạn mà khoảng thời gian từ đỉnh xuống đáy kéo dài gần hai năm.

Bởi vậy, việc thị trường đã suy yếu trong 9 tháng đến một năm không đồng nghĩa chu kỳ khó khăn sắp kết thúc. Theo đánh giá của SGI Capital, chứng khoán hiện vẫn đang trong giai đoạn chưa thuận lợi và nhà đầu tư cần tiếp tục kiên nhẫn.

Đây cũng là cơ sở để SGI Capital và The Ballad Fund duy trì chiến lược phòng thủ trong một năm qua, khi nhận thấy lãi suất có xu hướng tăng kéo dài. Quỹ trở nên thận trọng và khắt khe hơn trong quyết định mua, đồng thời linh hoạt hơn với các quyết định chốt lời hoặc cắt lỗ.

Theo ông Phúc, khi dòng chảy thị trường không thuận lợi, nhà đầu tư cần thích nghi thay vì kỳ vọng thị trường vận động theo mong muốn. Ưu tiên trong giai đoạn này là bảo toàn nguồn vốn, đồng thời chuẩn bị cả về tâm lý và năng lực tài chính để có thể nắm bắt cơ hội khi chu kỳ thay đổi.

Chứng khoán có hiệu suất dài hạn vượt trội

Tuy nhiên, phòng thủ không đồng nghĩa đứng ngoài thị trường hoàn toàn. Đặc biệt với những người có nguồn tiền nhàn rỗi dài hạn, diễn biến giá cổ phiếu sau một năm điều chỉnh đang tạo ra những thay đổi đáng chú ý về cơ hội đầu tư.



So với cùng kỳ năm trước, nhiều cổ phiếu đã giảm 30–40%, thậm chí trên 50%. Mặt bằng giá vì thế đã trở nên hấp dẫn hơn, trong khi không ít doanh nghiệp vẫn duy trì kết quả kinh doanh tốt và chứng tỏ khả năng thích ứng với môi trường lãi suất tăng.

Đây là những yếu tố SGI Capital muốn tiếp tục quan sát trước khi đưa ra quyết định gia tăng tỷ trọng đầu tư. Nếu đầu năm, cơ hội trên thị trường còn tương đối khan hiếm, thì sau khoảng 10 tháng điều chỉnh, nhiều cổ phiếu đã có mức giá đáng chú ý hơn.

Dù vậy, rủi ro phía trước vẫn còn lớn và thời điểm thị trường thực sự bước vào giai đoạn thuận lợi chưa rõ ràng. Vì thế, SGI Capital chưa vội đẩy mạnh giải ngân mà tiếp tục duy trì sự thận trọng, đồng thời chuẩn bị nguồn vốn để sẵn sàng khi xuất hiện cơ hội đủ hấp dẫn.

Bản thân ông Phúc và những người quản lý tài sản tại SGI Capital vẫn dành một phần tiền cho đầu tư chứng khoán. Nguồn vốn này có thể tạm thời được gửi ngân hàng để hưởng lãi suất, nhưng luôn ở trạng thái sẵn sàng giải ngân khi điều kiện phù hợp.

Về dài hạn, chuyên gia SGI Capital tin rằng chứng khoán vẫn là kênh có khả năng mang lại hiệu suất dài hạn vượt trội so với gửi tiết kiệm. Sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài, tiềm năng lợi nhuận phía trước đang dần trở nên hấp dẫn hơn, dù chưa thể xác định chính xác thời điểm cơ hội xuất hiện.

"Tôi không dám chắc đó là 3 tháng, 6 tháng hay 12 tháng, nhưng tôi tin rằng cơ hội phía trước sẽ lớn hơn nhiều lần so với gửi ngân hàng", ông Phúc chia sẻ.