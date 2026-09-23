Ông Nguyễn Hữu Chỉnh bị bắt, doanh nghiệp công bố kế hoạch mới

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (mã TV1) vừa công bố kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 1.500 đồng. Ngày 23/9 sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông và ngày 8/10 để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025. Ngày thanh toán dự kiến là 29/10/2026.

Với gần 26,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 40 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Trong đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cổ đông lớn nhất nắm giữ 54,34% vốn, ước tính nhận về khoảng 21,8 tỷ đồng.

Động thái chia cổ tức diễn ra trong bối cảnh TV1 trải qua nhiều biến động liên quan đến vụ án khiến một số lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố. Trước đó, ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch HĐQT TV1, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam và sau đó bị tạm đình chỉ chức vụ. Từ ngày 2/6, ông Nguyễn Kim Cương, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, được giao phụ trách hoạt động của HĐQT.

Vụ việc cũng ảnh hưởng đến công tác kiểm toán của doanh nghiệp. Cả bốn hãng kiểm toán thuộc nhóm Big4 được ĐHĐCĐ thường niên lựa chọn trước đó đều từ chối cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2026, buộc TV1 phải trình cổ đông thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán mới.

Tại báo cáo tài chính bán niên năm 2026, đơn vị kiểm toán đưa ra vấn đề nhấn mạnh liên quan đến vụ án đang được điều tra. Theo giải trình của TV1, tại thời điểm 30/6, vụ án chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Với những thông tin và tài liệu hiện có, doanh nghiệp đánh giá chưa phát sinh nghĩa vụ tài chính liên quan cần ước tính và trích lập dự phòng.

Về kết quả kinh doanh, TV1 ghi nhận doanh thu 279 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, tăng 16% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí gia tăng khiến lợi nhuận sau thuế giảm 3%, còn 57,8 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 39,3% xuống 34,8%. Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 1.102 tỷ đồng.





