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VN-Index hụt hơi cuối phiên, khối ngoại bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng

| | Thị trường chứng khoán

VN-Index hụt hơi cuối phiên, khối ngoại bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng

Sau phần lớn thời gian giao dịch trong sắc xanh, VN-Index bất ngờ chịu áp lực bán mạnh về cuối phiên 23/9, mất hơn 15 điểm và lùi sát mốc 1.800 điểm. Khối ngoại cũng đẩy mạnh bán ròng, với giá trị hơn 1.000 tỷ đồng.

VN-Index mở cửa tại 1.818,06 điểm, có lúc tăng lên 1.822,67 điểm trước khi đảo chiều. Áp lực bán gia tăng trong buổi chiều, đặc biệt về cuối phiên, kéo chỉ số xuống mức thấp nhất 1.798,16 điểm.

Chốt phiên, VN-Index giảm hơn 15 điểm, tương đương 0,84%, xuống 1.801 điểm. Chỉ số vẫn giữ được mốc 1.800 điểm nhưng chỉ cách ngưỡng này chưa đến 2 điểm.

Thanh khoản trên HoSE đạt khoảng 17.745 tỷ đồng, trong đó giá trị khớp lệnh khoảng 12.544 tỷ đồng. Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán khi số mã giảm áp đảo số mã tăng.

Trong phiên sáng, nhóm ngân hàng tiếp tục là điểm tựa khi dòng tiền tập trung vào một số cổ phiếu lớn. TCB và HDB có thời điểm tăng 2-4%, trong khi thanh khoản của hai mã này thuộc nhóm cao nhất thị trường.

Tuy nhiên, diễn biến phân hóa nhanh trong phiên chiều khiến lực đỡ từ nhóm ngân hàng không đủ giúp chỉ số duy trì sắc xanh. Một số cổ phiếu vốn hóa lớn đảo chiều, trong khi nhóm bất động sản chịu áp lực đáng kể, chỉ số ngành giảm khoảng 2,34%.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu ngân hàng vẫn giữ được đà tăng và trở thành điểm sáng về giao dịch. TCB, HDB ghi nhận lượng cổ phiếu sang tay lớn, trong đó HDB có hơn 9 triệu đơn vị được giao dịch.

Những cổ phiếu khối ngoại mua ròng và bán ròng mạnh nhất trong phiên 23/9. Dữ liệu: Dstock.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trở thành điểm đáng chú ý trong phiên. Trên toàn thị trường, khối ngoại bán ròng khoảng 1.048 tỷ đồng; riêng HoSE, giá trị bán ròng lên tới 1.053 tỷ đồng.

VPB đứng đầu danh sách bị bán ròng với khoảng 289 tỷ đồng, tiếp đến là ACB 141 tỷ đồng, VHM 130 tỷ đồng, TCB 86 tỷ đồng và FRT 76 tỷ đồng.

Ở chiều mua, VIC được khối ngoại mua ròng khoảng 96 tỷ đồng, FUESSVFL khoảng 70 tỷ đồng, TPB gần 43 tỷ đồng, DCM 30 tỷ đồng và VPI 24 tỷ đồng. Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 8 tỷ đồng, trong khi UPCoM ghi nhận mua ròng khoảng 13 tỷ đồng.

Phiên giảm mạnh cuối ngày khiến VN-Index một lần nữa phải kiểm định vùng 1.800 điểm, trong bối cảnh dòng tiền nội chưa thực sự bứt lên và áp lực bán từ khối ngoại gia tăng.

Theo Việt Linh

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