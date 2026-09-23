TTC Hospitality muốn chuyển nhượng vốn góp tại công ty mới 1 tháng tuổi, giá không dưới 700 tỷ đồng

Ảnh minh họa: TTC Hospitaly

Công ty CP Du lịch Thành Thành Công (TTC Hospitaly, MCK: VNG) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc chuyển nhượng vốn góp của công ty con.

Cụ thể, HĐQT TTC Hospitaly chấp thuận chủ trương cho phép Công ty TNHH Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng (TTC Lâm Đồng) được chuyển nhượng 100% phần vốn tại Công ty TNHH Đầu tư & TMDV Quang An Hòa (Quang An Hòa).

Giá trị phần vốn góp của TTC Lâm Đồng tại Quang An Hòa là 700 tỷ đồng (tương ứng 100% vốn). TTC Hospitaly giao ông Trần Mến – Người đại diện theo pháp luật của TTC Lâm Đồng, quyết định các nội dung liên quan đến giao dịch chuyển nhượng bao gồm nhưng không giới hạn ở: tìm kiếm đối tác; thẩm định năng lực của đối tác nhận chuyển nhượng; quyết định giá trị giao dịch không thấp hơn giá trị TTC Lâm Đồng đã góp vốn tại Quang An Hòa; ký kết hợp đồng chuyển nhượng, văn bản đề nghị xác nhận giao dịch và các văn bản, hồ sơ cần thiết và các vấn đề khác...

Quang An Hòa mới chỉ được thành lập vào tháng 8/2026, trụ sở chính tại 253 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM; ngành nghề kinh doanh chính là Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự. Ông Nguyễn Huy Quang (SN 1995) là Chủ tịch kiêm Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Chủ sở hữu doanh nghiệp là TTC Lâm Đồng. TTC Lâm Đồng được biết đến là công ty con do TTC Hospitaly sở hữu 100% vốn (theo BCTC hợp nhất bán niên 2026 đã soát xét).

Xa hơn nữa, ngày 29/6/2026, TTC Hospitaly đã chuyển nhượng 10.000.322 cổ phần Công ty CP Toàn Hải Vân cho Công ty CP Du lịch Núi Tà Cú theo các Hợp đồng chuyển nhượng ký cùng ngày với giá trị chuyển nhượng hơn 300 tỷ đồng, qua đó ghi nhận lãi từ hoạt động tài chính từ việc chuyển nhượng cổ phần trên hơn 38,3 tỷ đồng.

Cùng chiều diễn biến, một doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái TTC Group là Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS, MCK: SBT) mới đây cũng tiến hành thoái vốn tại Toàn Hải Vân.

Cụ thể, BCTC hợp nhất quý IV niên độ tài chính 2025-2026 của AgriS thể hiện, tại ngày 30/6/2026, doanh nghiệp này đầu tư hơn 2.562 tỷ đồng (giá trị ghi sổ) vào Toàn Hải Vân, tương ứng hơn 90,3 triệu cổ phần (30,87% tỷ lệ lợi ích - 39,88% tỷ lệ biểu quyết).

Tuy nhiên, từ ngày 9/9/2026, Toàn Hải Vân không còn là công ty liên kết của AgriS.

Toàn Hải Vân được thành lập ngày 16/4/2009, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản. Địa chỉ trụ sở chính tại tổ 11, Khu phố Suối Lớn, Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 4/2026, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này là 2.465 tỷ đồng.

Bà Huỳnh Bích Ngọc (SN 1962) từng có thời gian đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Toàn Hải Vân. Sau đó, vị trí này do ông Nguyễn Thanh Ngữ (SN 1987) đảm nhiệm.

Toàn Hải Vân được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu Phức Hợp Vịnh Đầm tại xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang).

Ngoài ra, Toàn Hải Vân cũng là doanh nghiệp phát triển khu phức hợp nghỉ dưỡng, du lịch và thương mại Selavia, với diện tích khoảng 290ha, tổng vốn đầu tư dự án khoảng 30.000 tỷ đồng.