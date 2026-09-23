Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty Xổ số Cần Thơ lên tiếng việc tổ chức đoàn đi nước ngoài học tập kinh nghiệm

| | Thị trường chứng khoán

Công ty Xổ số Cần Thơ cho biết, việc tổ chức đoàn đi học tập ở nước ngoài được thực hiện trong quá trình nghiên cứu, từng bước triển khai các loại hình xổ số mới để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Sau khi Kiểm toán Nhà nước kiến nghị về hoạt động này, công ty đã dừng các hoạt động đi học tập kinh nghiệm ở nước ngoài.

Ngày 23/9, Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ (Công ty Xổ số Cần Thơ) có thông cáo báo chí thông tin về việc tổ chức đoàn trao đổi, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài.

Thông cáo được phát đi khi những ngày qua dư luận đặc biệt quan tâm việc năm 2024 công ty này tổ chức đoàn 25 người (gồm cán bộ, lãnh đạo, đại lý) đi Nhật Bản và Dubai học tập kinh nghiệm, tổng chi phí hai chuyến hơn 1,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Kiểm toán Nhà nước cho rằng, dù các chuyến đi có kế hoạch được cấp thẩm quyền đồng ý, nhưng nội dung, cách thức tổ chức tại một số đơn vị chưa phù hợp, chưa đáp ứng mục tiêu nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Do đó, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị chấm dứt tổ chức các đoàn đi trao đổi, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài nếu không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định.

Công ty Xổ số Cần Thơ lên tiếng việc tổ chức đoàn đi nước ngoài học tập kinh nghiệm- Ảnh 1.

Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ.

Về nội dung trên, Công ty Xổ số Cần Thơ cho biết, giai đoạn 2021-2025, đơn vị xác định nghiên cứu, từng bước triển khai các loại hình xổ số mới, trong đó có xổ số cào, xổ số bóc biết kết quả ngay và xổ số lô tô. Các sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu khách hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh và góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách.

Do đó, trong giai đoạn trên, Công ty Xổ số Cần Thơ tổ chức một số đoàn đi nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm với các công ty xổ số trong khu vực và trong nước. Trong đó có đoàn đi năm 2024 tới một số nước phát triển (Nhật Bản, Dubai - PV).

Xổ số Cần Thơ cho rằng, từ kết quả chuyến đi thực tế trên, đầu năm 2025, công ty triển khai kinh doanh vé xổ số biết kết quả ngay, phát hành vé đợt đầu ngày 2/9/2025. Lũy kế tới nay, loại hình vé số này mang về tổng doanh thu 154,3 tỷ đồng. Trong đó, năm 2025 phát hành 3 đợt, doanh thu hơn 111,4 tỷ đồng, 9 tháng năm 2026 đạt doanh thu hơn 42,8 tỷ đồng.

Về lý do có 17 đại lý vé số được đưa đi nước ngoài học tập kinh nghiệm, Công ty Xổ số Cần Thơ lý giải, các đại lý được chọn với tiêu chí rõ ràng, như kinh nghiệm lâu năm (có đại lý bán vé số công ty trên 20 năm), hệ thống phân phối ổn định, doanh thu và tỷ lệ tiêu thụ cao.

"Việc các đại lý tham gia đoàn nhằm giúp đơn vị nghiên cứu thực tế phương thức tổ chức phân phối, khả năng triển khai sản phẩm mới tại thị trường. Qua đó phục vụ xây dựng và triển khai kế hoạch phát hành vé xổ số biết kết quả ngay trong thời gian tới", Công ty Xổ số Cần Thơ nêu quan điểm.

Đại diện Công ty Xổ số Cần Thơ cũng khẳng định, sau khi có kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, công ty đã dừng tổ chức các chuyến đi nước ngoài học tập kinh nghiệm.

Về kết quả kinh doanh năm nay, lũy kế tới hết tháng 9/2026, doanh thu tiêu thụ vé số của Công ty Xổ số Cần Thơ đạt hơn 6.151 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 2.000 tỷ đồng. Công ty cũng tiếp tục thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Mới đây, UBND TP. Cần Thơ yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước liên quan đến việc quản lý, sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết giai đoạn 2024-2025.

Theo tổng hợp của Công ty Xổ số Cần Thơ, giai đoạn 2020 - 2025, trong khu vực có 11 công ty triển khai vé xổ số lô tô, doanh thu bình quân khoảng 30 tỷ đồng/năm; một công ty triển khai vé xổ số biết kết quả ngay, doanh thu bình quân khoảng 25 tỷ đồng/năm; bốn công ty triển khai vé xổ số cào biết kết quả ngay (TPHCM, Đồng Nai, Kiên Giang, Cần Thơ).

Theo Nhật Huy

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
“Đại gia” dầu khí Việt Nam tham gia siêu dự án có 7 hạng mục ngoài khơi nặng hơn 78.000 tấn, doanh thu dự báo vượt 39.000 tỷ

“Đại gia” dầu khí Việt Nam tham gia siêu dự án có 7 hạng mục ngoài khơi nặng hơn 78.000 tấn, doanh thu dự báo vượt 39.000 tỷ Nổi bật

“Cơn gió ngược” mới xuất hiện, Tổng Giám đốc SGI Capital chỉ ra biến số lớn cuối năm

“Cơn gió ngược” mới xuất hiện, Tổng Giám đốc SGI Capital chỉ ra biến số lớn cuối năm Nổi bật

Chủ chuỗi nhà thuốc lớn nhất Việt Nam đón tin vui, cổ phiếu bất ngờ “tím lịm”

Chủ chuỗi nhà thuốc lớn nhất Việt Nam đón tin vui, cổ phiếu bất ngờ “tím lịm”

15:46 , 23/09/2026
Phiên 23/9: Khối ngoại thẳng tay bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng, tâm điểm "xả mạnh" loạt cổ phiếu ngân hàng

Phiên 23/9: Khối ngoại thẳng tay bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng, tâm điểm "xả mạnh" loạt cổ phiếu ngân hàng

15:45 , 23/09/2026
Digiworld chốt ngày chia cổ tức tiền mặt, dự chi hơn 220 tỷ cho cổ đông

Digiworld chốt ngày chia cổ tức tiền mặt, dự chi hơn 220 tỷ cho cổ đông

14:22 , 23/09/2026
Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Diễn đàn Chứng khoán châu Á, mở cơ hội đón dòng vốn quốc tế sau nâng hạng

Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Diễn đàn Chứng khoán châu Á, mở cơ hội đón dòng vốn quốc tế sau nâng hạng

13:40 , 23/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên