Chủ chuỗi nhà thuốc lớn nhất Việt Nam đón tin vui, cổ phiếu bất ngờ “tím lịm”

Phiên giao dịch ngày 23/9, cổ phiếu FRT của CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) bất ngờ bứt phá mạnh. Đến cuối phiên, mã này tăng kịch trần 6,95% lên 140.100 đồng/cổ phiếu, dư mua xuất hiện tại mức giá trần. Thanh khoản cũng tăng mạnh với hơn 1,6 triệu cổ phiếu được sang tay.

Nhịp tăng này đưa FRT trở lại vùng giá cao nhất trong khoảng hai tuần. Đáng chú ý, nếu so với mức đóng cửa 105.000 đồng/cổ phiếu ngày 22/7, thị giá FRT đã tăng hơn 33%, tương đương khoảng 34% chỉ sau hai tháng.

Tại mức giá này, vốn hóa thị trường của FPT Retail đạt 25.052 tỷ đồng.

Long Châu vẫn còn khoảng trống lớn để mở rộng

FPT Retail hiện sở hữu hai mảng kinh doanh chính gồm Long Châu – chuỗi nhà thuốc hàng đầu Việt Nam và FPT Shop – chuỗi bán lẻ ICT hàng đầu thị trường; bên cạnh đó doanh nghiệp đang mở rộng sang mảng khác như tiêm chủng. Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong câu chuyện của FPT Retail là quy mô ngày càng lớn của Long Châu.

Tính đến cuối tháng 6/2026, chuỗi này có 2.639 nhà thuốc, tăng 448 điểm so với cùng kỳ năm trước. Cộng thêm 236 trung tâm tiêm chủng, toàn hệ thống Long Châu đã có 2.875 điểm phục vụ khách hàng. Theo báo cáo của VNDIRECT, tệp khách hàng Long Châu hiện tương đương khoảng 1/3 dân số Việt Nam. Dù vậy, dư địa tăng trưởng vẫn đáng kể khi dự kiến số nhà thuốc có thể đạt khoảng 3.700 điểm vào cuối năm 2030. Thậm chí, quy mô này vẫn chưa tương đương 10% tổng số nhà thuốc trên cả nước.

Vietcap trong báo cáo mới nhất cũng đưa ra góc nhìn tương tự khi ước tính tỷ lệ thâm nhập của kênh bán lẻ dược phẩm hiện đại tại Việt Nam mới vào khoảng 20% trong năm 2025. Các chuỗi hiện đại có lợi thế so với nhà thuốc truyền thống nhỏ lẻ về quy mô, giá bán và chất lượng dịch vụ; trong đó Long Châu đang có khoảng cách đáng kể so với các đối thủ về thị phần, số lượng cửa hàng và nhận diện thương hiệu.

Ngoài ra, tốc độ mở mới chưa khiến doanh thu bình quân trên mỗi nhà thuốc suy giảm. Doanh thu bình quân mỗi nhà thuốc Long Châu tại cuối tháng 6/2026 đạt khoảng 1,3 tỷ đồng/tháng, tăng từ mức 1,1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. VNDIRECT dự báo riêng mảng bán lẻ dược phẩm của Long Châu có thể đạt doanh thu 41.533 tỷ đồng trong năm 2026, tăng 27,1% và tương đương khoảng 65,5% tổng doanh thu dự kiến của FPT Retail.

Vietcap cũng ước tính doanh thu Long Châu năm 2026 đạt 45.615 tỷ đồng, tăng 32%, trong đó khoảng 90% đến từ hệ thống nhà thuốc và 10% từ tiêm chủng. Riêng mảng nhà thuốc được dự báo đạt doanh thu 40.854 tỷ đồng, với khoảng 450 cửa hàng mới được mở trong năm nay và doanh thu bình quân khoảng 1,3 tỷ đồng/cửa hàng/tháng.

Sang năm 2027, Vietcap dự báo Long Châu có thể mở thêm khoảng 200 nhà thuốc, qua đó nâng tổng số lên 3.067 cửa hàng vào cuối năm. Trong khi đó, hệ thống tiêm chủng dự kiến tiếp tục bổ sung khoảng 40 cơ sở mới.

Từ nhà thuốc sang hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe

Câu chuyện của Long Châu hiện cũng không còn dừng ở việc mở thêm nhà thuốc. Chuỗi đang phát triển thêm tiêm chủng, bước đầu mở rộng từ mô hình bán lẻ dược phẩm sang một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe rộng hơn.

Lợi thế của Long Châu nằm ở tệp khách hàng lớn, hệ thống dữ liệu và chuỗi cung ứng đã được hình thành trên quy mô toàn quốc. Chuỗi đang tăng cường ứng dụng dữ liệu và AI vào vận hành, lựa chọn danh mục hàng hóa cũng như cá nhân hóa trải nghiệm, qua đó cho phép từng cửa hàng điều chỉnh cơ cấu sản phẩm theo đặc điểm nhu cầu tại từng khu vực.

Ở mảng còn lại ICT, Vietcap dự báo doanh thu FPT Shop năm 2026 đạt khoảng 20.335 tỷ đồng, tăng 21% so với năm trước, nhờ doanh thu trên cùng cửa hàng tăng và mặt bằng giá sản phẩm ICT cao hơn. Vietcap kỳ vọng tăng trưởng doanh thu sẽ trở về mức bình thường là 8%/năm trong giai đoạn 2027-2030, hạ nhiệt từ mức nền cao của năm 2026 khi tăng trưởng chủ yếu đến từ tăng trưởng giá bán.