Phiên 23/9: Khối ngoại thẳng tay bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng, tâm điểm "xả mạnh" loạt cổ phiếu ngân hàng

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên giao dịch kém tích cực. Số lượng mã giảm áp đảo hoàn toàn, thị trường thiếu lực đỡ khiến VN-Index giảm hơn 15 điểm xuống 1.801,65 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt vỏn vẹn 12.544 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng mạnh tay 1.048 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

Trên HoSE, ﻿khối ngoại bán ròng 1.053 tỷ đồng

Ở chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VIC với khoảng 97 tỷ đồng, tiếp đến là FUESSVFL 70 tỷ đồng, TPB 43 tỷ đồng, DCM 30 tỷ đồng và VPI 24 tỷ đồng.

Ở chiều bán, VPB dẫn đầu với giá trị bán ròng khoảng 289 tỷ đồng, theo sau là ACB 142 tỷ đồng, VHM 131 tỷ đồng, TCB 86 tỷ đồng và FRT 77 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 8 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất IDC với khoảng 6 tỷ đồng, tiếp đến là VC3 1 tỷ đồng, NVB 1 tỷ đồng, MBS 0,5 tỷ đồng và NRC 0,4 tỷ đồng.

Ngược lại, PVS bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 10 tỷ đồng, tiếp đến là TNG 4 tỷ đồng, NTP 1 tỷ đồng, CEO 0,8 tỷ đồng và HUT 0,8 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng 13 tỷ đồng

Chiều mua, MSR dẫn đầu danh sách mua ròng với khoảng 5 tỷ đồng, theo sau là QNS 4 tỷ đồng, MML 2 tỷ đồng, DRI 1 tỷ đồng và OIL 1 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng VEA khoảng 1 tỷ đồng, trong khi GCF và F88 cùng bị bán ròng khoảng 0,3 tỷ đồng; VNB và IFS cùng ở mức khoảng 0,1 tỷ đồng.