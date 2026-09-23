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Digiworld chốt ngày chia cổ tức tiền mặt, dự chi hơn 220 tỷ cho cổ đông

| | Thị trường chứng khoán

Digiworld chốt ngày chia cổ tức tiền mặt, dự chi hơn 220 tỷ cho cổ đông

Digiworld dự kiến chi trả cổ tức năm 2026 thành 3 đợt (mỗi đợt 10%, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu). Sau đợt tạm ứng trong tháng 10 tới, doanh nghiệp sẽ còn 2 đợt trả cổ tức tiếp theo với tổng tỷ lệ 20%.

Ngày 6/10 tới đây, CTCP Thế giới Số (Digiworld – mã DGW) sẽ chốt danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thanh toán dự kiên 16/10/2026. Với 223,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Digiworld dự chi hơn 220 tỷ đồng cho đợt tạm ứng này.

Trước đó, tại nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 16/9/2026, cổ đông Digiworld đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 3.000 đồng cổ tức.

Theo kế hoạch, Digiworld dự kiến chi trả thành 3 đợt (mỗi đợt 10%, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu), lần lượt vào quý IV/2026, quý I/2027 và quý II/2027. Như vậy, sau đợt tạm ứng trong tháng 10 tới, doanh nghiệp sẽ còn 2 đợt trả cổ tức tiếp theo với tổng tỷ lệ 20%.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu DGW đang có nhịp tăng tích cực từ vùng đáy hồi cuối tháng 7. Trong gần 2 tháng, thị giá DGW đã tăng gần 40% qua đó đẩy vốn hóa thị trường Digiworld lên trên 10.000 tỷ đồng.

Digiworld chốt ngày chia cổ tức tiền mặt, dự chi hơn 220 tỷ cho cổ đông - Ảnh 1.

Về kết quả kinh doanh tháng 8, Digiworld ước tính doanh thu tháng 8/2026 với hơn 3.840 tỷ đồng, tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng không tập trung ở một nhóm sản phẩm riêng lẻ mà lan tỏa trên nhiều ngành hàng, với phần lớn ghi nhận mức tăng trên 50% so với cùng kỳ.

Trong đó, dẫn đầu là ngành hàng điện thoại di động với mức tăng trưởng 130% trong tháng 8, tiếp theo là ngành hàng máy tính với mức tăng 77%, ngành hàng thiết bị văn phòng ghi nhận mức tăng 54%.

Phía Digiworld cho biết, kết quả tích cực trong tháng 8 được thúc đẩy bởi nhu cầu mua sắm các thiết bị phục vụ học tập, làm việc và kết nối trong mùa tựu trường. Xu hướng này được kỳ vọng tiếp tục duy trì trong tháng 9.

Lũy kế 8 tháng năm 2026, doanh thu Digiworld đạt hơn 23.000 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 74% kế hoạch doanh thu cả năm.

Hà Linh

Việt Nam hàng ngày

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