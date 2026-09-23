Loạt "cá mập" xuống tiền gom vàng, điều gì đang diễn ra?

Theo dữ liệu mới cập nhật, các quỹ vàng thuộc BlackRock ghi nhận trạng thái mua ròng trong phiên 22/9, với tổng lượng mua ròng khoảng 1,7 tấn. Cụ thể, iShares Physical Gold ETF mua thêm 2,3 tấn, iShares Gold Bullion ETF mua 0,1 tấn và iShares Gold Trust Micro mua 0,22 tấn, trong khi iShares Gold Trust bán ra 0,9 tấn.

Không chỉ BlackRock, SPDR Gold Trust – quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới – cũng duy trì động thái mua vào, cho thấy nhu cầu bổ sung vàng của các quỹ lớn vẫn được duy trì ngay cả khi thị trường đang chịu sức ép từ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ. Trong phiên 22/9, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới mua ròng 0,6 tấn nâng lượng vàng nắm giữ lên khoảng 1.056 tấn.

Việc các quỹ vàng lớn tiếp tục bổ sung lượng nắm giữ diễn ra trong bối cảnh dòng vốn vào các quỹ ETF vàng toàn cầu đang ở mức cao. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), trong tháng 8, các quỹ ETF vàng toàn cầu hút ròng khoảng 18 tỷ USD, đưa tổng lượng vàng nắm giữ lên mức kỷ lục 4.189 tấn. WGC cho biết dòng vốn ETF thường phản ánh khá rõ nhu cầu nắm giữ vàng của nhà đầu tư tổ chức và cá nhân.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tăng nhẹ trong phiên 22/9, trong khi bạc ghi nhận mức tăng mạnh hơn. Giá vàng có thời điểm giao dịch quanh 4.356,8 USD/ounce, tăng 0,32%, còn giá bạc tăng 1,63% lên gần 66,97 USD/ounce.

Đà tăng của vàng được hỗ trợ khi giá dầu giảm, qua đó phần nào làm dịu áp lực lạm phát liên quan đến căng thẳng tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm quanh 5% tiếp tục hạn chế đà đi lên của kim loại quý.

Thị trường hiện vẫn tập trung vào khả năng FED tiếp tục tăng lãi suất sau động thái trong tháng 9. Theo giá hợp đồng tương lai, xác suất FED tăng thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 10 được thị trường định giá khoảng 53,1% vào đầu phiên 22/9. Diễn biến của các số liệu kinh tế Mỹ trong tuần này, gồm PMI, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, sẽ tiếp tục được theo dõi để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ.

Về kỹ thuật, vùng 4.394–4.400 USD/ounce đang là ngưỡng kháng cự gần của vàng. Nếu vượt qua vùng này, các mục tiêu tiếp theo được xác định tại 4.480 USD và 4.500 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, vùng hỗ trợ gần nằm tại 4.333 USD/ounce, tiếp đến là 4.300 USD/ounce. Nếu xuyên thủng vùng 4.300 USD, giá có thể lùi sâu hơn về vùng 4.160–4.180 USD/ounce.



