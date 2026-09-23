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Một doanh nghiệp hóa chất chốt ngày chi hơn trăm tỷ trả cổ tức

| | Thị trường chứng khoán

Một doanh nghiệp hóa chất chốt ngày chi hơn trăm tỷ trả cổ tức

Công ty mẹ là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) nắm giữ gần 78,8 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 70% vốn sẽ nhận về phần lớn lượng cổ tức trên.

Ngày 2/10 tới đây, CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (mã: LAS) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

Tỷ lệ thực hiện là 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến ngày 21/10/2026. Với gần 113 triệu cổ phiếu đang lưu hành, LAS sẽ cần chi khoảng 113 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (tiền thân là nhà máy Supe Phốt phát Lâm Thao) chính thức đi vào sản xuất ngày 24/06/1962. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất và kinh doanh phân bón, hóa chất; hầu hết các tỉnh, thành phố đều có đại lý kinh doanh phân phối sản phẩm của công ty.

Về cơ cấu cổ đông, công ty mẹ là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) nắm giữ gần 78,8 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 70% vốn sẽ nhận về phần lớn lượng cổ tức trên. 

Về tình hình kinh doanh nửa đầu năm 2026, doanh thu thuần của Hóa chất Lâm Thao đạt 2.235 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ. Trong bối cảnh chi phí tăng cao, lợi nhuận sau thuế còn hơn 50 tỷ đồng, giảm 59% so với cùng kỳ.

Trên thị trường, cổ phiếu LAS hiện đang giao dịch quanh vùng giá 12.100 đồng/cp trong phiên sáng 23/9, tương ứng giảm 23% so với hồi đầu năm. 

Một doanh nghiệp hóa chất chốt ngày chi hơn trăm tỷ trả cổ tức - Ảnh 1.

 

Dương Ngọc

Việt Nam hàng ngày

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