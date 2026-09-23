Doanh thu đạt 21.536 tỷ đồng, MCH mở rộng các trụ cột tăng trưởng

Theo công bố kết quả kinh doanh của Masan Group (HOSE: MSN), lũy kế 8 tháng năm 2026, MSN ghi nhận doanh thu thuần 77.023 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ. Trong đó, Masan Consumer (HOSE: MCH) tiếp tục là nền tảng thương hiệu chủ lực với doanh thu 21.536 tỷ đồng , tăng 15% so với cùng kỳ và bám sát kế hoạch năm.

Điểm đáng chú ý không chỉ là mức tăng hai chữ số, mà còn là sự đa dạng của các động lực đóng góp vào kết quả chung.

Thương hiệu chủ lực tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng

Các thương hiệu chủ lực tiếp tục là nền tảng tăng trưởng của Masan Consumer trong 8 tháng đầu năm 2026. Trong đó, Omachi và CHIN-SU đóng góp khoảng 40% mức tăng trưởng của MCH, trong khi Nam Ngư cùng đồ uống đóng chai đóng góp thêm khoảng 35%.

Omachi tăng 21,3% so với cùng kỳ, góp phần thúc đẩy ngành hàng thực phẩm tiện lợi. Từ nền tảng mì ăn liền cao cấp, thương hiệu đang mở rộng danh mục với những sản phẩm hướng tới nhu cầu về bữa ăn nhanh, tiện lợi nhưng vẫn chú trọng hương vị và trải nghiệm. Các dòng như Omachi Quán Xá Châu Á hay Omachi Thần Ớt giúp thương hiệu tiếp cận thêm những nhu cầu tiêu dùng khác nhau.

Trong khi đó, CHIN-SU duy trì tăng trưởng hai chữ số ở mức 15,7%. Từ nước mắm và tương ớt, thương hiệu tiếp tục mở rộng sang các loại xốt, gia vị và sản phẩm hỗ trợ chế biến, qua đó đáp ứng nhiều hơn các nhu cầu nấu nướng và sử dụng trong bữa ăn hằng ngày.

Nam Ngư cũng ghi nhận mức tăng 22,4%, cho thấy thương hiệu tiếp tục tăng trưởng trên nền tảng vị thế đã được xây dựng trong ngành nước mắm. Bên cạnh phân khúc phổ thông, Nam Ngư đang mở rộng sang các sản phẩm có giá trị cao hơn và những giải pháp tiện lợi như nước mắm pha sẵn cho từng món ăn, vừa đơn giản hóa việc chế biến vừa mở rộng cách sử dụng sản phẩm.

Cùng với các thương hiệu chủ lực, đồ uống đóng chai tăng 9,5%, đánh dấu sự trở lại của tăng trưởng sau giai đoạn chững lại. MCH đang phát triển ngành hàng này theo hai hướng chính: mở rộng độ phủ tại các điểm tiêu dùng ngoài gia đình và đổi mới sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Nhìn chung, CHIN-SU, Omachi, Nam Ngư và đồ uống vẫn tạo ra phần lớn mức tăng trưởng của MCH sau 8 tháng. Điểm đáng chú ý là các nền tảng đã được xây dựng qua nhiều năm không chỉ duy trì quy mô, mà tiếp tục được mở rộng thông qua sản phẩm mới, phân khúc mới và những nhu cầu tiêu dùng mới. Trên nền tảng đó, Ngành hàng chăm sóc cá nhân và gia đình (HPC) và kinh doanh quốc tế đang bổ sung thêm một lớp động lực tăng trưởng cho Masan Consumer.

HPC và kinh doanh quốc tế mở rộng dư địa tăng trưởng

Ngành hàng chăm sóc cá nhân và gia đình (HPC) cùng kinh doanh quốc tế (Go Global) đang trở thành những nguồn tăng trưởng mới của Masan Consumer. Hai mảng này đóng góp khoảng 20% mức tăng trưởng của doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm 2026.

Đáng chú ý, HPC là ngành hàng tăng trưởng nhanh nhất của MCH, đạt 25,6% so với cùng kỳ, với hai thương hiệu chủ lực là Chanté và Homey. Kết quả này bước đầu cho thấy hiệu quả của chiến lược lấy kênh bán lẻ hiện đại làm nơi xây dựng thương hiệu và kiểm chứng sức hút của sản phẩm, trước khi mở rộng độ phủ sang kênh truyền thống.

Theo đó, hệ thống WinCommerce cung cấp nền tảng thử nghiệm sản phẩm, giá bán và phản ứng của người tiêu dùng. Những sản phẩm nhận được tín hiệu tích cực sau đó có thể được mở rộng độ phủ thông qua mạng lưới phân phối của Masan Consumer. Cách làm này giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro khi phát triển ngành hàng mới, đồng thời rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường trên quy mô lớn.

Ngoài ra, doanh thu kinh doanh quốc tế của MCH tăng 19,1%, với CHIN-SU, Omachi, Vinacafé và Wake-Up 247 hiện là những thương hiệu chủ lực trong chiến lược Go Global.

Masan Consumer triển khai chiến lược này theo hướng chọn lọc, kết hợp nhiều kênh khác nhau như thương mại điện tử, hệ thống bán lẻ phục vụ cộng đồng người châu Á, các chuỗi bán lẻ đại chúng và nhà phân phối bản địa. Sản phẩm của doanh nghiệp hiện được phân phối qua các nền tảng và hệ thống như Amazon, Weee!, Coupang Marketplace, Costco và Woolworths.

Việc kết hợp nhiều kênh giúp MCH vừa tiếp cận nhóm khách hàng đã quen thuộc với ẩm thực Việt Nam, vừa từng bước đưa sản phẩm vào thị trường đại chúng. Doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng tỷ trọng doanh thu quốc tế lên khoảng 10% tổng doanh thu vào năm 2030.

Kết quả 8 tháng cho thấy tăng trưởng của MCH đang được đóng góp bởi nhiều nguồn hơn, từ các thương hiệu chủ lực, ngành hàng hiện hữu đến HPC và kinh doanh quốc tế. Sự bổ trợ giữa các động lực này giúp doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng trong ngắn hạn, đồng thời tạo thêm dư địa phát triển trong những năm tới.