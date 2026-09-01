Một trường đại học nổi tiếng đặt mục tiêu đào tạo 100 tiến sĩ cho Việt Nam

Trường Đại học FPT (FPTU), Tập đoàn FPT và Viện Quantum AI & Cyber Security (QACI) đã công bố hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu, làm chủ công nghệ chiến lược.

Theo đó, đến năm 2041, các bên hướng tới đào tạo 30.000 nhân lực, 100 tiến sĩ trong các lĩnh vực công nghệ, đồng thời phát triển ít nhất 150 sản phẩm được thương mại hóa, trong đó có 3 sản phẩm có thị trường quốc tế.

Hợp tác 3 bên giữa FPTU, FPT và QACI được triển khai trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường gắn kết giữa nghiên cứu – ứng dụng – đào tạo và nâng cao năng lực làm chủ công nghệ là những định hướng quan trọng được đặt ra trong giai đoạn mới.

6 nhiệm vụ hợp tác chiến lược đến năm 2041

Theo nội dung hợp tác, đến năm 2041, ba bên hướng tới đào tạo 30.000 kỹ sư cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, an ninh mạng, công nghệ lượng tử, UAV, đường sắt cao tốc…; đồng thời hình thành ít nhất 100 tiến sĩ trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược , trong đó ưu tiên phát triển từ đội ngũ cán bộ, nhân viên, giảng viên và nhân sự nghiên cứu trong hệ sinh thái FPT.

Trong hoạt động nghiên cứu, các bên hướng tới tạo ra 1.500 công trình khoa học và tài sản trí tuệ về công nghệ chiến lược, trong đó tối thiểu 300 bằng sáng chế hoặc tài sản sở hữu trí tuệ có khả năng ứng dụng. Đối với phát triển sản phẩm, các bên tập trung làm chủ và phát triển sản phẩm thuộc danh mục công nghệ chiến lược, phù hợp với năng lực của FPT và các ưu tiên phát triển của Việt Nam, hướng tới có ít nhất 150 sản phẩm được thương mại hóa, trong đó 3 sản phẩm có thị trường quốc tế đến năm 2041.

Hai nhiệm vụ còn lại gồm góp phần hiện thực hóa mục tiêu ươm mầm 1.000 startup AI của FPT; đồng thời nâng cao năng suất nghiên cứu và phát triển sản phẩm của người học thông qua ứng dụng AI, công nghệ số và đổi mới phương pháp đào tạo.

Các mục tiêu trên là định hướng dài hạn đến năm 2041, được triển khai theo từng giai đoạn và sẽ được cụ thể hóa bằng các chương trình đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và ươm tạo sản phẩm phù hợp với năng lực của từng bên. Các mục tiêu này đặt phát triển nguồn nhân lực trong mối liên hệ với nghiên cứu và khả năng tạo ra các kết quả công nghệ cụ thể, thay vì tách rời đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng.

TS Lê Trường Tùng – Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT chia sẻ: “ Đến năm 2041, sẽ có nhiều công nghệ và công việc mà ngày hôm nay còn chưa tồn tại. Vì vậy, nhiệm vụ của đại học không chỉ là truyền đạt những kiến thức đang có, mà là tạo ra năng lực để người học có thể bước vào những lĩnh vực mới, giải quyết những bài toán mới và tham gia tạo ra công nghệ mới. Muốn làm được điều đó, giáo dục đại học cần được đặt trong sự kết nối chặt chẽ với nghiên cứu và thực tiễn. Với Trường Đại học FPT, chúng tôi lựa chọn mở rộng môi trường giáo dục theo hướng đó, để người học không chỉ chuẩn bị cho những công việc đang có, mà có khả năng thích ứng, sáng tạo và tạo ra giá trị trong một tương lai liên tục thay đổi.”.

Về phía viện nghiên cứu, TS. Nguyễn Xuân Phong – Giám đốc Viện QACI cũng cho biết : “Với QACI, hợp tác này không chỉ là tham gia đào tạo, mà là đưa sinh viên, giảng viên và đội ngũ nghiên cứu trẻ tiếp cận trực tiếp với các bài toán công nghệ chiến lược có chiều sâu. Chúng tôi kỳ vọng QACI sẽ đóng vai trò cầu nối giữa nghiên cứu nền tảng và nhu cầu ứng dụng thực tiễn, qua đó phát hiện, bồi dưỡng lực lượng nghiên cứu kế cận, đồng thời thúc đẩy các kết quả có tiềm năng phát triển thành công bố khoa học, tài sản trí tuệ và giải pháp công nghệ. Mục tiêu cuối cùng là hình thành năng lực làm chủ công nghệ lõi một cách bền vững, thay vì chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận hay ứng dụng công nghệ sẵn có.”

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn FPT chia sẻ: “Trên tinh thần quán triệt Nghị quyết số 57-NQ/TW, FPT đã đưa ra quyết định chiến lược: tăng cường đầu tư dài hạn cho các công nghệ lõi, hướng tới làm chủ tri thức và công nghệ, tạo ra những sản phẩm, giải pháp có giá trị thực tiễn. Trong hợp tác này, FPT sẽ đưa các bài toán xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và thị trường vào quá trình đào tạo, nghiên cứu; đồng thời đóng góp chuyên gia, hạ tầng và môi trường thử nghiệm để các kết quả có điều kiện được kiểm chứng và tiến tới ứng dụng. Qua đó, FPT cùng FPTU và QACI góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu và từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược.”