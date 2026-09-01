Một doanh nghiệp sắp lăn chốt cổ tức 15% bằng tiền mặt, quá khứ từng “bạo chi” gần 45%

CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex (PIACOM, mã: PIA) vừa thông báo 8/10 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025, tỷ lệ 15% (tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Với 3,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp cần chi khoảng 6 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này.

Về cơ cấu cổ đông, Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (PGCC) là công ty mẹ của PIA, sở hữu gần 2 triệu cổ phiếu, tương ứng 50% vốn điều lệ. Một cổ đông lớn khác là Dennis Peter Eric, nhà đầu tư cá nhân ngoại này sở hữu gần 6% vốn.

Mới đây, Công ty cổ phần Tôi và Chúng ta thông báo đã mua vào hơn 447 nghìn cổ phiếu PIA, nâng tỷ lệ sở hữu lên 11,46% vốn, trước đó đơn vị này không sở hữu cổ phiếu nào. Ở chiều ngược lại, ông Hoàng Hải Đường, Ủy viên HĐQT PIA đã bán sạch gần 391 nghìn cổ phiếu, giảm sở hữu từ 10% về 0% vốn.

Nếu không có sự thay đổi, trong đợt chi trả cổ tức tới, ước tính PGCC sẽ nhận được gần 3 tỷ đồng; Công ty cổ phần Tôi và Chúng ta và ông Dennis Peter Eric sẽ nhận về lần lượt là 670 triệu đồng và hơn 332 triệu đồng.

Theo tìm hiểu, ﻿PIACOM là thành viên của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và tự động hóa phục vụ ngành xăng dầu. Doanh nghiệp có tiền thân là Phòng Tin học Ứng dụng thuộc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, được thành lập từ năm 1989. Đến năm 1996, Trung tâm Tin học và Tự động hóa Petrolimex được thành lập; ngày 19/8/2003, Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex trên cơ sở cổ phần hóa trung tâm này.

PIACOM hiện phát triển các giải pháp công nghệ cho ngành xăng dầu, trong đó có phần mềm quản lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu EGAS, AGAS; giải pháp ERP; các hệ thống tự động hóa kho xăng dầu như tự động hóa bến xuất, phối trộn nhiên liệu sinh học, đo bồn; cùng dịch vụ vận hành trung tâm dữ liệu và quản trị ứng dụng.

Đáng chú ý, việc PIA duy trì trả cổ tức bằng tiền không phải câu chuyện mới. Trong một thập kỷ qua, doanh nghiệp liên tục chia cổ tức tiền mặt cho cổ đông.

Cụ thể, cổ tức năm 2024 ở mức 18%, tương đương 1.800 đồng/cổ phiếu; năm 2020-2023 đều là 20%. Trước đó, cổ tức năm 2019 lên tới 34,6%, còn năm 2018 doanh nghiệp vừa trả cổ tức bằng tiền 18%, vừa phát hành cổ phiếu với tỷ lệ 30%. ﻿Vào năm 2017, tỷ lệ cổ tức tiền mặt của PIA còn lên tới 44,59%.