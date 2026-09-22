Cổ phiếu Alibaba tăng 3% sau loạt công bố AI: Chip mới mạnh gấp 3 lần, tham vọng 20 GW

Cổ phiếu Alibaba tăng khoảng 3% tại Hồng Kông trong phiên giao dịch ngày hôm nay, sau khi tập đoàn công nghệ Trung Quốc công bố chip AI mới và kế hoạch mở rộng mạnh mạng lưới trung tâm dữ liệu. Động thái này cho thấy Alibaba đang tăng tốc đầu tư vào cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu tính toán ngày càng lớn từ làn sóng AI.

Tại Hội nghị Apsara thường niên của Alibaba Cloud diễn ra ở Hàng Châu, Alibaba giới thiệu Zhenwu V900, chip AI thế hệ mới mà công ty cho biết có hiệu năng cao gấp 3 lần so với Zhenwu M890, mẫu chip được ra mắt hồi tháng 5.

Alibaba đồng thời công bố kế hoạch nâng công suất trung tâm dữ liệu toàn cầu của Alibaba Cloud lên hơn 20 gigawatt vào năm 2032. Đây là một phần trong chiến lược AI toàn diện của tập đoàn, bao gồm phát triển chip, hạ tầng điện toán đám mây và các mô hình AI.

Những kế hoạch trên cho thấy Alibaba đang đẩy mạnh tham gia vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng phục vụ AI, trong bối cảnh cuộc đua về năng lực tính toán ngày càng quyết liệt và các tập đoàn công nghệ phương Tây liên tục tăng đầu tư vào trung tâm dữ liệu.

Đầu tháng 9, Nvidia công bố hợp tác với các đối tác tại Australia nhằm hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng AI với công suất lên tới 2 gigawatt vào năm 2027. Trong khi đó, Meta hồi tháng 7 công bố kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu quy mô lớn đầu tiên tại Canada. Cơ sở đặt tại Alberta có công suất 1 gigawatt, dự kiến tiêu tốn khoảng 9 tỷ USD và mất tới 3 năm để hoàn thành.

Alibaba cho biết Zhenwu V900 dự kiến được sản xuất hàng loạt và đưa ra thị trường trong quý I/2027. Các dòng chip Zhenwu hiện tại đã được hơn 650 khách hàng sử dụng trong nhiều lĩnh vực như ô tô, tài chính, năng lượng và sản xuất.

Bên cạnh phần cứng, Alibaba cũng tiếp tục mở rộng hệ sinh thái AI. Công ty cho biết mô hình Qwen 4 thế hệ tiếp theo hiện đang trong quá trình đào tạo, đồng thời lên kế hoạch phát triển các dòng Qwen 4.5 và Qwen 5 trong tương lai.

CEO Tập đoàn Alibaba, Eddie Wu, nhận định AI vẫn còn “tiềm năng phát triển khổng lồ”. Ông so sánh giai đoạn phát triển hiện nay của AI với những ngày đầu của quá trình điện khí hóa, đồng thời cho rằng “lập trình AI chỉ đơn giản là bóng đèn của kỷ nguyên trí tuệ máy móc”.

Alibaba đang tăng tốc đầu tư vào AI trong bối cảnh các đối thủ tại Trung Quốc cũng liên tục công bố những bước tiến mới. Tuần trước, Huawei cho biết đã phát triển một cơ sở hạ tầng AI mới có khả năng mở rộng quy mô lên tới 1 triệu bộ xử lý, cho thấy cuộc đua xây dựng năng lực tính toán AI đang diễn ra ngày càng gay gắt tại Trung Quốc.

Theo: CNBC