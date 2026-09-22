VinSpeed ký hợp đồng 1 tỷ EUR với Siemens Mobility, phát triển các tuyến đường sắt tốc độ cao

Theo Reuter, ngày 22/9, Bộ phận sản xuất tàu hỏa của Siemens (SIEGn.DE) và VinSpeed đã ký một hợp đồng trọn gói trị giá lên tới 1 tỷ EUR (1,15 tỷ USD) để cùng phát triển các tuyến đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam.

Thỏa thuận này được xây dựng dựa trên mối quan hệ hợp tác hiện có giữa Siemens Mobility và công ty do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập, nhằm phát triển các tuyến kết nối từ Hà Nội đi Quảng Ninh và từ Bến Thành đi Cần Giờ. Trong đó,Siemens Mobility sẽ cung cấp tàu hỏa còn VinSpeed sẽ thi công đường ray.

Trước đó, vào cuối năm 2025, VinSpeed và Siemens Mobility GmbH (Đức) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao.

Theo thỏa thuận, Siemens Mobility sẽ thiết kế, cung cấp và tích hợp đoàn tàu cùng các hệ thống then chốt như tín hiệu, thông tin và cấp điện cho các dự án của VinSpeed, đồng thời phối hợp chuyển giao công nghệ và nghiên cứu phương án bảo trì trong quá trình vận hành.

Hai bên cũng ký thỏa thuận khung cung cấp tàu và các hệ thống liên quan cho dự án đường sắt cao tốc tuyến Hà Nội - Quảng Ninh và tuyến Bến Thành - Cần Giờ.

Dự kiến, Siemens Mobility sẽ cung cấp đoàn tàu Velaro Novo, dòng tàu cao tốc mới nhất, có vận tốc thiết kế lên tới 350km/h, tiết kiệm năng lượng 30% so với các thế hệ tàu cũ và phù hợp với địa hình đa dạng tại Việt Nam.

Nhờ thiết kế thân tàu rộng và tối ưu dạng ống rỗng (empty tube), năng lực vận chuyển hành khách của Velaro Novo cao hơn ít nhất 10% so với các thế hệ trước và so với các dòng tàu cao tốc khác trên thị trường, giúp nâng cao trải nghiệm hành khách cũng như tăng doanh thu cho mỗi chuyến đi cho nhà vận hành.