Một cổ phiếu chứng khoán bất ngờ kịch trần, thị giá lên đỉnh 1 năm

Cổ phiếu Chứng khoán Thiên Việt (mã: TVS) bất ngờ tăng kịch biên độ trong phiên 22/9, qua đó thiết lập mức giá cao nhất trong khoảng một năm trở lại đây.

Kết phiên, TVS tăng 7,59% lên 15.600 đồng/cp, cao nhất kể từ đầu tháng 10/2025. Đáng chú ý, thanh khoản cổ phiếu cũng tăng đột biến với hơn 754.000 đơn vị được khớp lệnh, cao gấp khoảng 4 lần mức bình quân 20 phiên gần nhất.

Diễn biến tích cực của TVS xuất hiện trong bối cảnh doanh nghiệp vừa có thêm hơn 16 triệu cổ phiếu được niêm yết bổ sung trên HoSE.

Cụ thể, Chứng khoán Thiên Việt vừa công bố thông tin HoSE chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết, có hiệu lực từ ngày 22/9/2026. Số cổ phiếu được niêm yết bổ sung là hơn 16 triệu đơn vị, phát hành để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 7%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 7 cổ phiếu mới.

Nguồn phát hành đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung đạt hơn 160 tỷ đồng.

Kết thúc đợt phân phối, TVS đã phát hành số cổ phiếu trên cho 3.116 cổ đông, qua đó nâng tổng số cổ phiếu niêm yết từ gần 229 triệu lên xấp xỉ 245 triệu đơn vị. Vốn điều lệ theo mệnh giá cũng tăng từ hơn 2.286 tỷ đồng lên hơn 2.446 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 16/6/2026, Chứng khoán Thiên Việt đã hoàn tất phát hành 4,2 triệu cổ phiếu ESOP cho 32 cán bộ, nhân viên, tương đương 1,87% lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành. Lô cổ phiếu có tổng giá trị theo mệnh giá 42 tỷ đồng và được phát hành từ nguồn quỹ khen thưởng, phúc lợi; người lao động không phải thanh toán tiền để nhận cổ phiếu.

Số cổ phiếu ESOP này bị hạn chế chuyển nhượng và được giải tỏa theo từng giai đoạn. Trong đó, 25% được giải tỏa sau một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành; 35% được giải tỏa sau ngày 31/12/2027 và phần còn lại sau ngày 31/12/2028.

Trái với diễn biến của cổ phiếu, kết quả kinh doanh của Chứng khoán Thiên Việt trong nửa đầu năm 2026 kém khả quan. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động TVS đạt 436 tỷ đồng, tăng 8%. Dù vậy, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 28 tỷ đồng, giảm 76%; lợi nhuận sau thuế còn hơn 9 tỷ đồng, giảm mạnh 91% so với mức 96 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, TVS đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 340 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với kết quả năm 2025. Như vậy, sau nửa đầu năm, công ty mới hoàn thành khoảng 2,6% kế hoạch lợi nhuận.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản hợp nhất của TVS đạt 7.186,8 tỷ đồng, giảm khoảng 454,3 tỷ đồng so với đầu năm.