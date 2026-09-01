Một nữ doanh nhân kín tiếng vừa có thêm 107 triệu USD, giàu hơn tỷ phú Trần Đình Long và 2 chủ tịch ngân hàng

Theo dữ liệu cập nhật từ Forbes, tài sản của bà Phạm Thuý Hằng – Phó Chủ tịch Vingroup (mã VIC) đã tăng 107 triệu USD trong ngày 22/9. Với khối tài sản hơn 3 tỷ USD, bà Hằng là người giàu thứ 4 Việt Nam, chỉ sau ông Phạm Nhật Vượng, bà Phạm Thu Hương và bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

Khối tài sản của bà Phạm Thuý Hằng thậm chí còn vượt xa nhiều tỷ phú nổi tiếng như ông Trần Đình Long – Chủ tịch Hòa Phát, ông Hồ Hùng Anh – Chủ tịch Techcombank và ông Ngô Chí Dũng – Chủ tịch VPBank.

Bà Phạm Thúy Hằng sinh năm 1974 tại Hà Nội, tốt nghiệp Cử nhân Ngoại ngữ Nga văn, Đại học Hà Nội. Bà Hằng là em gái của bà Phạm Thu Hương – vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Bà thuộc nhóm những người đồng hành với vợ chồng tỷ phú giàu nhất Việt Nam từ thời kỳ kinh doanh tại Đông Âu, trước khi về mở rộng hoạt động trong nước. Đáng chú ý, bà Hằng khá kín tiếng và gần như không xuất hiện trước truyền thông.

Nữ doanh nhân này được bầu vào HĐQT Vingroup từ năm 2005 và giữ chức Phó Chủ tịch từ năm 2010. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, bà Phạm Thúy Hằng tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup nhiệm kỳ 2026 – 2031. Hồ sơ giới thiệu doanh nghiệp năm 2026 của Vingroup xếp bà trong Ban lãnh đạo HĐQT, bên cạnh Chủ tịch Phạm Nhật Vượng và Phó Chủ tịch Phạm Thu Hương.

Theo báo cáo quản trị năm 2026 của Vingroup, tính đến ngày 30/7/2026, bà Phạm Thúy Hằng trực tiếp sở hữu khoảng 228,3 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 2,94% vốn điều lệ. Cổ phiếu VIC đã tăng khoảng 12 lần so với đầu năm 2025 giúp tài sản của bà Hằng tăng chóng mặt, lọt danh sách tỷ phú USD của Forbes từ tháng 2/2026.

Ngoài ra, bà Phạm Thúy Hằng còn là cổ đông sáng lập của CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed. Doanh nghiệp được thành lập hồi tháng 5/2025, với vốn điều lệ ban đầu 6.000 tỷ đồng, trong đó bà Hằng góp 3%. Đến cuối năm 2025, VinSpeed tăng vốn lên 45.000 tỷ đồng nhưng không công bố cơ cấu cổ đông sau thay đổi.

Trong một diễn biến liên quan, theo tin từ Reuter, ngày 22/9, Bộ phận sản xuất tàu hỏa của Siemens (SIEGn.DE) và VinSpeed đã ký một hợp đồng trọn gói trị giá lên tới 1 tỷ EUR (1,15 tỷ USD) để cùng phát triển các tuyến đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam. Thỏa thuận nhằm phát triển các tuyến kết nối từ Hà Nội đi Quảng Ninh và từ Bến Thành đi Cần Giờ. Trong đó, Siemens Mobility sẽ cung cấp tàu hỏa còn VinSpeed sẽ thi công đường ray.

Về phía Vingroup, vào ngày 17/9, lãnh đạo tập đoàn đã có buổi gặp với Chủ tịch Shinhan Jin Ok-dong tại TP.HCM để mở rộng quan hệ hợp tác từ lĩnh vực tài trợ phương tiện sang thị trường vốn và các mảng kinh doanh khác. Theo The Korea Times, Shinhan đang hỗ trợ Vingroup tiếp cận trực tiếp thị trường vốn Hàn Quốc.

Cụ thể, Chứng khoán Shinhan Việt Nam đã được lựa chọn làm đơn vị thu xếp độc quyền cho kế hoạch phát hành trái phiếu Arirang (loại trái phiếu bằng đồng won do một tổ chức nước ngoài phát hành tại thị trường Hàn Quốc) đầu tiên của Vingroup. Kế hoạch phát hành dự kiến trong quý 4. Chứng khoán Shinhan Việt Nam sẽ tham gia với vai trò đồng quản lý chính đợt phát hành và dự kiến trực tiếp đầu tư 40 tỷ won vào lô trái phiếu.