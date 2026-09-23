Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Chứng khoán EVS bị phạt 200 triệu đồng

Mới đây, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 544/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Chứng khoán EVS (MCK: EVS, sàn HNX).

Theo đó, Chứng khoán EVS bị phạt 200 triệu đồng theo quy định tại khoản 4 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP do báo cáo có nội dung sai lệch.

Ảnh minh họa: EVS

Cụ thể, công ty báo cáo không chính xác tỷ lệ vốn khả dụng tại các Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/3/2026 và 30/4/2026 (tỷ lệ an toàn tài chính theo báo cáo ban đầu của công ty tại ngày 31/3/2026 và 30/4/2026 lần lượt là 195,31% và 196,26%, tỷ lệ an toàn tài chính sau khi công ty tính toán lại tại ngày 31/3/2026 và 30/4/2026 lần lượt là 177,5% và 178,87%).

Ngoài ra, Chứng khoán EVS còn phải khắc phục hậu quả bằng cách buộc cải chính thông tin đối với hành vi báo cáo có nội dung sai lệch theo quy định tại khoản 5 Điều 43 Nghị định 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và những nội dung trực tiếp liên quan đến việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, khoản 3 Điều 51 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 23 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Capella Quảng Nam bị phạt 85 triệu đồng

Theo Quyết định số 543/QĐ-XPHC ngày 18/9/2026 của Thanh tra Chứng khoán Nhà nước, CTCP Capella Quảng Nam bị phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại Điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do vi phạm quy định về công bố thông tin.

Cụ thể, Capella Quảng Nam không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu gồm Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, năm 2021, bán niên năm 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2022; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp năm 2022; BCTC năm 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2022.

Đồng thời, doanh nghiệp còn công bố thông tin không đúng thời hạn cho HNX đối với các tài liệu gồm BCTC năm 2021, BCTC bán niên năm 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2022; công bố thông tin về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với mã trái phiếu CQN.BOND.2020; công bố thông tin về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với mã trái phiếu CQN.BOND.2020; công bố thông tin về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với mã trái phiếu CQN.BOND.2020.