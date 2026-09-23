Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Diễn đàn Chứng khoán châu Á, mở cơ hội đón dòng vốn quốc tế sau nâng hạng

Theo thông tin công bố tại buổi họp báo sáng 23/9, Hội nghị thường niên Diễn đàn Chứng khoán châu Á lần thứ 31 (ASF AGM 2026) với chủ đề "Đầu tư vào Việt Nam – Vươn mình trong Kỷ nguyên mới" sẽ diễn ra từ ngày 30/9 đến 3/10/2026. Sự kiện do Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) và Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam (VASB) đồng đăng cai, phối hợp với Hiệp hội Các nhà kinh doanh Chứng khoán Nhật Bản (JSDA), Ban Thư ký thường trực của ASF, cùng các tổ chức thành viên và Hội đồng Quốc tế các Hiệp hội Chứng khoán (ICSA).

Sự kiện quy tụ lãnh đạo các hiệp hội chứng khoán trong khu vực, đại diện cơ quan quản lý, các tổ chức tài chính quốc tế cùng nhiều chuyên gia trong lĩnh vực tài chính và thị trường vốn. Danh sách diễn giả đã xác nhận tham dự có đại diện Ngân hàng Thế giới (World Bank), Hiệp hội Thị trường vốn quốc tế (ICMA), Hiệp hội Thị trường Tài chính và Chứng khoán châu Á (ASIFMA), Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSEG), cùng lãnh đạo các công ty chứng khoán Việt Nam như VNDIRECT và DNSE.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Phạm Phú Khôi, Tổng Thư ký VBMA, nhấn mạnh hội nghị không đơn thuần là một hoạt động đối ngoại mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường vốn Việt Nam. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán vừa được nâng hạng, sự kiện tạo cơ hội tăng cường hội nhập với thị trường tài chính quốc tế, mở rộng kết nối dòng vốn và trao đổi về những xu hướng đang định hình ngành tài chính toàn cầu.

Tiếp nối câu chuyện về cơ hội hội nhập, bà Hoàng Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VASB, cho biết việc Việt Nam lần đầu đăng cai ASF AGM diễn ra đúng thời điểm thị trường chứng khoán được nâng hạng càng mang lại ý nghĩa đặc biệt. Chính vì vậy, bên cạnh các phiên thảo luận về những vấn đề chung của thị trường vốn khu vực, hai hiệp hội Việt Nam đã đề xuất và nhận được sự đồng thuận của Ban Thư ký ASF về việc tổ chức riêng một diễn đàn chuyên đề dành cho Việt Nam.

"Đây là cơ hội để giới thiệu triển vọng kinh tế, môi trường đầu tư và những định hướng phát triển của thị trường vốn Việt Nam tới cộng đồng tài chính quốc tế", bà Hải Anh nhận định.



Tập trung vào những vấn đề lớn của thị trường vốn

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu liên tục biến động, câu chuyện dịch chuyển dòng vốn sẽ là một trong những nội dung xuyên suốt ASF AGM 2026. Các phiên thảo luận năm nay không chỉ tập trung vào triển vọng thị trường chứng khoán châu Á mà còn đi sâu vào những yếu tố đang định hình lại dòng vốn quốc tế.



Sau các phiên họp nội bộ ngày 30/9, chương trình chính thức bắt đầu từ ngày 1/10 với những thảo luận về tác động của chính sách tiền tệ, thương mại và sự thay đổi của môi trường đầu tư. Qua đó, các đại biểu sẽ cùng nhận diện xu hướng phân bổ dòng vốn trong thời gian tới, cũng như những vấn đề đặt ra đối với các thị trường chứng khoán trong khu vực.

Không chỉ chịu tác động từ các yếu tố kinh tế vĩ mô, dòng vốn quốc tế còn ngày càng gắn với những yêu cầu mới về phát triển bền vững. Đây cũng là lý do ESG và tài chính xanh tiếp tục được lựa chọn làm một trong những chủ đề trọng tâm của hội nghị.

Theo bà Hải Anh, sau nhiều năm được thúc đẩy, ESG đã vượt ra khỏi khuôn khổ những tiêu chuẩn mang tính khuyến khích, ngày càng ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định phân bổ vốn của nhà đầu tư quốc tế. Khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn ESG vì thế không chỉ tác động đến sức hấp dẫn của từng doanh nghiệp mà còn trở thành yếu tố cạnh tranh giữa các thị trường vốn. Trên cơ sở đó, diễn đàn sẽ tập trung thảo luận giải pháp hài hòa các chuẩn mực ESG giữa các quốc gia với thông lệ quốc tế, đồng thời mở rộng sản phẩm tài chính xanh nhằm khơi thông dòng vốn bền vững.

Cùng với ESG, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đang tạo ra những thay đổi sâu rộng trong hoạt động của thị trường tài chính. Thay vì chỉ đề cập đến tiềm năng ứng dụng công nghệ, các phiên thảo luận năm nay sẽ đi sâu vào tác động của AI đối với mô hình hoạt động, hạ tầng và phương thức cung cấp dịch vụ trên thị trường vốn, đồng thời xem xét những thách thức về rủi ro công nghệ và quản lý tuân thủ.

Kinh nghiệm từ các thị trường đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ như Ấn Độ, Hàn Quốc và Singapore được kỳ vọng sẽ mang lại những bài học thực tiễn cho Việt Nam. Bên cạnh các chuyên đề, đại diện các hiệp hội thành viên cũng sẽ trình bày báo cáo thị trường trong chiều 1/10 và sáng 2/10, tạo cơ hội chia sẻ kinh nghiệm phát triển và nhận diện những xu hướng chung của khu vực.

Từ nâng hạng đến bài toán huy động vốn cho nền kinh tế

Nếu các phiên thảo luận chung tập trung vào những xu hướng đang định hình thị trường vốn châu Á, điểm nhấn riêng của ASF AGM 2026 sẽ là Diễn đàn chuyên đề Việt Nam với chủ đề "Đầu tư vào Việt Nam – Vươn mình trong Kỷ nguyên mới", diễn ra chiều 2/10.

Theo lãnh đạo VASB, sau nâng hạng, câu chuyện đặt ra không chỉ là khả năng thu hút dòng vốn quốc tế mà còn là cách phát huy vai trò của thị trường vốn đối với tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới.

Trên tinh thần đó, diễn đàn sẽ tập trung vào hai nội dung chiến lược. Trước hết là các phương thức huy động vốn cho nền kinh tế, trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển với nhu cầu nguồn lực ngày càng lớn. Các chuyên gia và đại diện tổ chức tài chính quốc tế sẽ trao đổi về triển vọng kinh tế vĩ mô, môi trường đầu tư và những giải pháp mở rộng khả năng huy động vốn, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong thời gian tới.

Từ bài toán huy động nguồn lực cho nền kinh tế, phiên thảo luận tiếp theo sẽ đi sâu vào vai trò của thị trường chứng khoán sau nâng hạng, với chủ đề "Từ nâng hạng thị trường đến trở thành trụ cột hình thành vốn cho nền kinh tế".

Trọng tâm của phiên thảo luận là định hướng phát triển thị trường chứng khoán trong dài hạn, không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn quốc tế mà còn nâng cao năng lực huy động vốn cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Phiên họp dự kiến có bài trình bày của đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cùng sự tham gia của các tổ chức tài chính và hiệp hội chứng khoán quốc tế.

Thông qua hai nội dung này, diễn đàn hướng tới kết nối cơ hội đầu tư sau nâng hạng với yêu cầu phát triển thị trường vốn trong giai đoạn mới, đồng thời mang đến góc nhìn của cộng đồng tài chính quốc tế về triển vọng kinh tế và môi trường đầu tư Việt Nam.