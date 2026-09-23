Chuyên gia: Tesla khó cạnh tranh với hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại Việt Nam

Tesla đang đặt những viên gạch đầu tiên cho khả năng gia nhập thị trường Việt Nam thông qua các thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, theo CNBC, hãng xe điện Mỹ sẽ phải đối mặt với một đối thủ nội địa đã xây dựng vị thế sâu rộng trên thị trường là VinFast.

Cụ thể hơn, trong tháng 9/2026 Tesla đã đăng ký một pháp nhân tại Việt Nam với tên Tesla Motors Vietnam. Động thái này mở đường cho khả năng hãng xe điện Mỹ mở rộng hoạt động vào thị trường trong nước, dù Tesla chưa công bố thêm thông tin về thời điểm chính thức gia nhập.

Nếu hiện diện tại Việt Nam, Tesla sẽ bước vào một thị trường xe điện đã phát triển nhanh trong vài năm qua. Theo dữ liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) được CNBC dẫn, Việt Nam đã trở thành thị trường ô tô điện lớn nhất Đông Nam Á trong năm 2025 khi doanh số tăng hơn gấp đôi, trong khi xe điện chiếm gần 40% lượng ô tô mới bán ra. Trong thị trường này, VinFast hiện giữ vị thế áp đảo. Nghiên cứu của HSC được CNBC trích dẫn cho biết hãng xe điện thuộc Vingroup nắm khoảng 92% thị trường xe điện Việt Nam.

Lợi thế của VinFast "vượt xa việc có sản phẩm để bán"

Theo Koketso Tsoai, chuyên gia phân tích cấp cao ngành ô tô tại BMI, một đơn vị của Fitch Solutions, lợi thế của VinFast tại thị trường nội địa đến từ nhiều yếu tố cùng lúc, bao gồm mức độ nhận diện thương hiệu, hệ sinh thái tiêu dùng rộng lớn của Vingroup và độ phủ thông qua mạng lưới taxi điện có liên quan.

Mạng lưới trạm sạc và dịch vụ sau bán hàng cũng giúp VinFast xuất hiện thường xuyên hơn trước người tiêu dùng, đồng thời làm giảm những lo ngại về rủi ro sở hữu xe điện. Đây được xem là một trong những khác biệt đáng kể nếu Tesla muốn tiếp cận nhóm khách hàng đại chúng tại Việt Nam.

"Tesla sẽ gặp khó khi cạnh tranh với VinFast tại Việt Nam bởi VinFast có những lợi thế vượt xa việc đơn thuần có sản phẩm để bán", ông Koketso Tsoai nhận định với CNBC.

Theo Supparoek Sawangwong, chuyên gia phân tích ASEAN tại Mobility Global, VinFast đang chiếm ưu thế lớn về hạ tầng sạc với mạng lưới riêng gồm hơn 150.000 cổng sạc dành cho xe điện của hãng. Ông cho rằng đặc điểm hạ tầng này cũng từng đặt ra thách thức đối với BYD khi phát triển tại Việt Nam.

Trong khi đó, Tesla sẽ cần xây dựng hệ thống phân phối, dịch vụ và tạo niềm tin về khả năng sạc xe tại một thị trường nơi người mua vẫn khá nhạy cảm với giá cả cũng như tính thực dụng. Cho đến nay, chưa có thêm thông tin công khai về thời điểm Tesla có thể chính thức triển khai hoạt động tại Việt Nam.

Theo ông Tsoai, thị trường Việt Nam cũng có những đặc điểm khác với Thái Lan hay Indonesia, hai quốc gia Đông Nam Á mà ngành xe điện đang phát triển theo những động lực riêng. Thái Lan có nền sản xuất ô tô lâu đời và sự hiện diện rộng của các hãng xe Trung Quốc, trong khi chiến lược xe điện của Indonesia gắn chặt với nguồn nguyên liệu pin và các chính sách khuyến khích sản xuất trong nước.

Trong khi đó, Việt Nam đã có một doanh nghiệp nội địa dẫn đầu cùng một hệ sinh thái di chuyển bằng điện đang mở rộng nhanh. Vì vậy, theo chuyên gia BMI, bài toán của Tesla tại Việt Nam không nằm nhiều ở việc tạo ra nhu cầu sử dụng xe điện từ đầu. Việc cần làm là thuyết phục người tiêu dùng rằng thương hiệu, công nghệ và trải nghiệm sở hữu của hãng xứng đáng với mức giá cao hơn các lựa chọn trong nước.

Tesla có lợi thế ở phân khúc cao cấp

Dù VinFast đang sở hữu nhiều lợi thế trên sân nhà, Việt Nam vẫn là một thị trường tiềm năng đối với Tesla khi lượng người mua xe điện tiếp tục gia tăng. Ông Peter Richardson, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc nghiên cứu tại Counterpoint Research cho biết doanh số xe điện tại Việt Nam trong quý 2/2026 tăng 89% so với cùng kỳ năm trước.

"Những lợi thế lớn nhất của Tesla tại Việt Nam là thương hiệu toàn cầu mạnh, công nghệ và phần mềm tiên tiến, những yếu tố có thể hấp dẫn nhóm khách hàng xe điện cao cấp", ông Richardson trao đổi với CNBC.

Quy mô nhóm khách hàng này cũng có thể mở rộng khi thu nhập người dân tăng lên. Theo dữ liệu Ngân hàng Thế giới được CNBC dẫn, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 8% trong năm 2025, trong khi GDP bình quân đầu người đạt 5.066 USD.

Tuy nhiên, phần lớn sự tăng trưởng của thị trường đang diễn ra trong bối cảnh VinFast đã xây dựng quy mô đáng kể. Thị phần của VinFast trên toàn thị trường xe du lịch Việt Nam tăng từ khoảng 22% năm 2024 lên ước tính 36% trong năm 2025. VinFast đã bán hơn 154.000 ô tô tại Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2026 và giữ vị trí hãng xe bán chạy nhất thị trường trong 24 tháng liên tiếp. Trong quý 1/2026, doanh thu của hãng đạt 23.110 tỷ đồng, tương đương khoảng 920,7 triệu USD, tăng gần 42% so với cùng kỳ, trong khi khoản lỗ ròng tăng 59% lên 1,12 tỷ USD.

Chuyên gia cho rằng Model 3 và Model Y nhiều khả năng sẽ là những sản phẩm phù hợp nếu Tesla tiến vào Việt Nam. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, hãng xe Mỹ được đánh giá có vị thế thuận lợi hơn ở nhóm khách hàng thu nhập cao và phân khúc cao cấp thay vì cạnh tranh ngay trên thị trường đại chúng.

Theo ông Richardson, Tesla có thể sử dụng Model 3 và Model Y để tiếp cận nhóm khách hàng quan tâm đến công nghệ, trong khi nhà máy tại Thượng Hải mang lại khả năng cung ứng linh hoạt cho khu vực. Về dài hạn, thành công của hãng tại Việt Nam sẽ phụ thuộc vào mức giá cạnh tranh và khả năng cung cấp những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng địa phương.

Ông Sawangwong cho rằng trong giai đoạn đầu, Tesla và VinFast có thể đóng vai trò "chuẩn tham chiếu cho nhau hơn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp". Hình ảnh một thương hiệu xe điện thời thượng và giàu tính công nghệ có thể giúp Tesla thu hút một bộ phận khách hàng Việt Nam, với Model 3 hướng tới phân khúc cận cao cấp và Model Y có khả năng trở thành sản phẩm chủ lực trong nhóm khách hàng cao cấp chuộng SUV điện. Dù vậy, các chuyên gia cho rằng để tiến xa hơn khỏi một thị trường ngách cao cấp, Tesla nhiều khả năng sẽ cần mức giá cạnh tranh hơn hoặc một mẫu xe có chi phí thấp hơn.