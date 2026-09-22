Tăng hơn 17 điểm, VN-Index lấy lại mốc 1.800

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay 22/9, thị trường chứng khoán rung lắc nhẹ. Sau đó, đà phục hồi từ nhóm blue-chips nhanh chóng dẫn chỉ số VN-Index đi lên. Tuy nhiên, lực mua chủ yếu là thăm dò nên VN-Index chỉ ghi nhận mức tăng khiêm tốn sau hơn một giờ giao dịch. Áp lực bán gia tăng ở nửa sau của phiên sáng khiến sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện tử. Trong khi đó, lực cầu chưa cải thiện dẫn đến thanh khoản sụt giảm.

Dù vậy, nhờ trợ giúp lớn của cổ phiếu VIC, chỉ số VN-Index vẫn duy trì được mức tăng khá tốt khi kết phiên.

Chốt phiên sáng, VN-Index tăng 9,55 điểm (+0,53%) lên 1.809,22 điểm. Sàn HoSE có 150 mã tăng và 132 mã giảm. Trong 150 cổ phiếu xanh chỉ có 63 mã tăng hơn 1%.

Đáng chú ý, VIC có lúc giảm hơn 2% so với tham chiếu nhưng sau đó quay đầu đi lên. Cổ phiếu VIC tăng 2,1% khi chốt phiên sáng và là động lực chính cho đà tăng của VN-Index.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu SSB tiếp tục chịu áp lực mạnh khi nằm sàn -6,9% xuống 20.900 đồng, khớp hơn 3,4 triệu đơn vị và trắng bên mua.

VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm. (Ảnh chụp màn hình)

Sang phiên chiều, sắc xanh tiếp tục được duy trì. Kết phiên 22/9, VN-Index tăng 17,26 điểm (+0,96%), đạt 1.816,93 điểm. Đóng góp lớn nhất cho mức tăng của chỉ số là cổ phiếu VIC, sau đó đến VHM.

Dù chỉ số tăng khá mạnh song độ rộng thị trường không thực sự tích cực khi số mã tăng chỉ nhỉnh hơn số mã giảm. Toàn sàn HoSE có 163 mã tăng, 127 mã giảm và 79 mã đứng giá tham chiếu. Nhóm VN30 ghi nhận 16 mã tăng, 9 mã giảm và 5 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index tăng 12,10 điểm (+0,62%) lên 1.965,36 điểm.

Nhóm tài chính phân hóa khá mạnh. Nhiều cổ phiếu xanh như MSB tăng 3,45%, VIX tăng 1,95%, SSI tăng 0,24%, TCB tăng 0,16%, VCI tăng 1,24%, TPB tăng 1,79%, VND tăng 1,02%... Ở chiều ngược lại, VPB giảm 1,58%, HDB giảm 0,18%, MBB giảm 0,5%, CTG giảm 0,16%, ACB giảm 1,79%...

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 2,55 điểm (+0,93%) lên 276,93 điểm. Toàn sàn có 56 mã tăng, 54 mã giảm và 64 mã đứng giá. Riêng UpCom-Index giảm 0,22 điểm, còn 126,13 điểm.

Thanh khoản tiếp tục suy giảm trong phiên hôm nay với 539 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng trên HoSE, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt 12.988 tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 14.000 tỷ đồng.

Sau phiên bán ròng trước đó, khối ngoại hôm nay quay trở lại mua ròng khoảng 60 tỷ đồng trên sàn HoSE, tập trung vào các mã SBT, MCH, VIC, VNM...