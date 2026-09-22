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Một cổ phiếu ngân hàng bất ngờ được tự doanh CTCK mua ròng trăm tỷ trong phiên 22/9

| | Thị trường chứng khoán

Một cổ phiếu ngân hàng bất ngờ được tự doanh CTCK mua ròng trăm tỷ trong phiên 22/9

Tự doanh CTCK mua ròng 60 tỷ đồng trên HoSE.

Thị trường chứng khoán diễn biến giằng co biên độ +/- 15 điểm quanh mốc 1.800 trong phiên 22/9 với thanh khoản duy trì ở mức thấp. Lực cầu tích cực đầu phiên chiều giúp chỉ số nới rộng biên độ tăng qua mốc 1.815. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index đóng cửa tại 1.816,93 điểm, tăng 17,26 điểm, tương đương 0,96%. Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng khoảng 74 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK mua ròng 60 tỷ đồng trên HoSE.

Một cổ phiếu ngân hàng bất ngờ được tự doanh CTCK mua ròng trăm tỷ trong phiên 22/9 - Ảnh 1.

Cụ thể, VPB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 115 tỷ đồng. Theo sau là SAM (25 tỷ), MSN (22 tỷ), VHM (19 tỷ), TCB (17 tỷ), STB (16 tỷ), FUEVFVND (9 tỷ), FPT (7 tỷ), MWG và MBB cùng 5 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại MCH với giá trị -49 tỷ đồng, tiếp theo là ACB (-46 tỷ), PNJ (-17 tỷ), VIC (-15 tỷ) và SSB (-11 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng như HPG (-10 tỷ), BID, LPB và GMD cùng -5 tỷ, BSR (-3 tỷ đồng).

 

An Thái

Việt Nam hàng ngày

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