Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tuyển diễn viên phim hài, biết "bật cười" đúng lúc

CTCP Phát triển Điện ảnh V-Film, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phim thuộc hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, vừa thông báo casting cho một dự án phim hài cổ trang Việt Nam mới.

Đáng chú ý, đơn vị này đang tìm kiếm diễn viên cho 10 nhân vật, từ nhóm nhân vật trẻ trong độ tuổi hình ảnh 14-25 đến các vai trung niên như người cha, trưởng làng, người có quyền lực hay những nhân vật có màu sắc hài hước, đời thường.

V-Film cho biết dự án không chỉ tìm diễn viên chuyên nghiệp mà mở cơ hội cho cả những gương mặt mới, với yêu cầu nổi bật là khả năng diễn tự nhiên, hài hước và có chất "đời"

Hồ sơ casting được tiếp nhận từ 23-27/9/2026. Các buổi casting trực tiếp dự kiến diễn ra tại TP.HCM ngày 28-29/9 và Hà Nội ngày 1-3/10.

Việc V-Film mở casting diện rộng cho một dự án phim hài cổ trang diễn ra trong bối cảnh hệ sinh thái của ông Phạm Nhật Vượng đang mở rộng hoạt động sang lĩnh vực điện ảnh. Dự án mới cũng cho thấy doanh nghiệp đang tìm kiếm nhân sự không chỉ trong nhóm diễn viên chuyên nghiệp mà cả các nhân tố mới có khả năng tạo dấu ấn trên màn ảnh.

V-Film được thành lập vào cuối tháng 9/2025 với vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông cho thấy toàn bộ vốn của công ty thuộc sở hữu của Tập đoàn Vingroup cùng các thành viên trong gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Cụ thể, ông Phạm Nhật Vượng nắm 45% vốn điều lệ, bà Phạm Thu Hương sở hữu 25%, Tập đoàn Vingroup nắm 10%. Phần còn lại thuộc về các thành viên trong gia đình gồm Phạm Nhật Minh Anh (10%), Phạm Nhật Quân Anh (5%) và Phạm Nhật Minh Hoàng (5%). Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của công ty là ông Đặng Thanh Thủy.

Hiện Tổng Giám đốc V-Film là ông Trần Đức Việt, được nhiều người biết đến với biệt danh JVevermind. Ông là một trong những vlogger tiên phong tại Việt Nam, từng là người Việt đầu tiên nhận nút vàng YouTube và góp mặt trong danh sách Forbes 30 Under 30 châu Á năm 2016.

Theo chia sẻ của ông Trần Đức Việt, V-Film hướng tới xây dựng một hệ sinh thái điện ảnh mang đậm bản sắc Việt, nơi các câu chuyện văn hóa và lịch sử dân tộc được kể bằng ngôn ngữ hiện đại để tiếp cận khán giả quốc tế. Doanh nghiệp kỳ vọng góp phần đưa văn hóa trở thành sức mạnh mềm của Việt Nam trên thị trường toàn cầu.