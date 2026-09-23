Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tuyển diễn viên phim hài, biết "bật cười" đúng lúc

| | Thị trường chứng khoán

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tuyển diễn viên phim hài, biết "bật cười" đúng lúc

V-Film cho biết dự án không chỉ tìm diễn viên chuyên nghiệp mà mở cơ hội cho cả những gương mặt mới, với yêu cầu nổi bật là khả năng diễn tự nhiên, hài hước và ứng biến tốt.

CTCP Phát triển Điện ảnh V-Film, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phim thuộc hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, vừa thông báo casting cho một dự án phim hài cổ trang Việt Nam mới.

Đáng chú ý, đơn vị này đang tìm kiếm diễn viên cho 10 nhân vật, từ nhóm nhân vật trẻ trong độ tuổi hình ảnh 14-25 đến các vai trung niên như người cha, trưởng làng, người có quyền lực hay những nhân vật có màu sắc hài hước, đời thường.

V-Film cho biết dự án không chỉ tìm diễn viên chuyên nghiệp mà mở cơ hội cho cả những gương mặt mới, với yêu cầu nổi bật là khả năng diễn tự nhiên, hài hước và có chất "đời"

Hồ sơ casting được tiếp nhận từ 23-27/9/2026. Các buổi casting trực tiếp dự kiến diễn ra tại TP.HCM ngày 28-29/9Hà Nội ngày 1-3/10.

Việc V-Film mở casting diện rộng cho một dự án phim hài cổ trang diễn ra trong bối cảnh hệ sinh thái của ông Phạm Nhật Vượng đang mở rộng hoạt động sang lĩnh vực điện ảnh. Dự án mới cũng cho thấy doanh nghiệp đang tìm kiếm nhân sự không chỉ trong nhóm diễn viên chuyên nghiệp mà cả các nhân tố mới có khả năng tạo dấu ấn trên màn ảnh.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng "chiêu mộ" diễn viên làm phim hài cổ trang Việt Nam - Ảnh 1.

 

V-Film được thành lập vào cuối tháng 9/2025 với vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông cho thấy toàn bộ vốn của công ty thuộc sở hữu của Tập đoàn Vingroup cùng các thành viên trong gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Cụ thể, ông Phạm Nhật Vượng nắm 45% vốn điều lệ, bà Phạm Thu Hương sở hữu 25%, Tập đoàn Vingroup nắm 10%. Phần còn lại thuộc về các thành viên trong gia đình gồm Phạm Nhật Minh Anh (10%), Phạm Nhật Quân Anh (5%) và Phạm Nhật Minh Hoàng (5%). Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của công ty là ông Đặng Thanh Thủy.

Hiện Tổng Giám đốc V-Film là ông Trần Đức Việt, được nhiều người biết đến với biệt danh JVevermind. Ông là một trong những vlogger tiên phong tại Việt Nam, từng là người Việt đầu tiên nhận nút vàng YouTube và góp mặt trong danh sách Forbes 30 Under 30 châu Á năm 2016.

Theo chia sẻ của ông Trần Đức Việt, V-Film hướng tới xây dựng một hệ sinh thái điện ảnh mang đậm bản sắc Việt, nơi các câu chuyện văn hóa và lịch sử dân tộc được kể bằng ngôn ngữ hiện đại để tiếp cận khán giả quốc tế. Doanh nghiệp kỳ vọng góp phần đưa văn hóa trở thành sức mạnh mềm của Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Dương Ngọc

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
“Đại gia” dầu khí Việt Nam tham gia siêu dự án có 7 hạng mục ngoài khơi nặng hơn 78.000 tấn, doanh thu dự báo vượt 39.000 tỷ

“Đại gia” dầu khí Việt Nam tham gia siêu dự án có 7 hạng mục ngoài khơi nặng hơn 78.000 tấn, doanh thu dự báo vượt 39.000 tỷ Nổi bật

“Cơn gió ngược” mới xuất hiện, Tổng Giám đốc SGI Capital chỉ ra biến số lớn cuối năm

“Cơn gió ngược” mới xuất hiện, Tổng Giám đốc SGI Capital chỉ ra biến số lớn cuối năm Nổi bật

VN-Index hụt hơi cuối phiên, khối ngoại bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng

VN-Index hụt hơi cuối phiên, khối ngoại bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng

17:27 , 23/09/2026
TTC Hospitality muốn chuyển nhượng vốn góp tại công ty mới 1 tháng tuổi, giá không dưới 700 tỷ đồng

TTC Hospitality muốn chuyển nhượng vốn góp tại công ty mới 1 tháng tuổi, giá không dưới 700 tỷ đồng

17:19 , 23/09/2026
Công ty đứng sau PUBG "bốc hơi" hơn 4.400 tỷ đồng vốn hóa giữa drama liên quan 2 game thủ Việt

Công ty đứng sau PUBG "bốc hơi" hơn 4.400 tỷ đồng vốn hóa giữa drama liên quan 2 game thủ Việt

17:09 , 23/09/2026
Sau nâng hạng, chứng khoán Việt cần gì để giữ dòng vốn quốc tế?

Sau nâng hạng, chứng khoán Việt cần gì để giữ dòng vốn quốc tế?

16:22 , 23/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên