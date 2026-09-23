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Diễn đàn Chứng khoán châu Á lần thứ 31 sẽ bàn cách hút vốn vào Việt Nam

| | Thị trường chứng khoán

Diễn đàn Chứng khoán châu Á lần thứ 31 sẽ bàn cách hút vốn vào Việt Nam

Lần đầu đăng cai Hội nghị thường niên Diễn đàn Chứng khoán châu Á diễn ra từ ngày 30/9 đến 3/10 tại Hà Nội, sẽ có một chuyên đề riêng về huy động vốn, vai trò của thị trường chứng khoán và những vấn đề đặt ra với thị trường vốn trong giai đoạn phát triển mới ở Việt Nam.

Ngày 23/9 tại Hà Nội, Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam (VASB) và Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổ chức họp báo giới thiệu ASF AGM 31. Đáng chú ý, sau nhiều năm tham gia các hoạt động của Diễn đàn Chứng khoán châu Á, đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai sự kiện thường niên này.

Theo đại diện VBMA, ASF AGM 31 sẽ quy tụ các thành viên của diễn đàn đến từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường vốn Việt Nam để hội nhập với thị trường quốc tế, cũng như thu hút các dòng vốn lớn của quốc tế vào Việt Nam.

Bên cạnh các phiên thảo luận chung về thị trường vốn khu vực, phía Việt Nam đã đề xuất với Ban Thư ký ASF dành riêng một chuyên đề về Việt Nam và nhận được sự đồng thuận.

Chuyên đề "Đầu tư vào Việt Nam - Vươn mình trong kỷ nguyên mới" dự kiến diễn ra chiều 2/10.

Chuyên đề tập trung vào hai nhóm vấn đề chính, gồm các phương thức huy động vốn cho Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới và vai trò của thị trường chứng khoán trong huy động nguồn lực cho nền kinh tế.

Phiên thảo luận dự kiến có sự tham gia của đại diện các tổ chức tài chính quốc tế, hiệp hội chứng khoán khu vực, chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp trong nước.

Ngoài ra, các phiên thảo luận của ASF AGM 31 sẽ tập trung vào những vấn đề đang tác động tới thị trường vốn châu Á như triển vọng thị trường chứng khoán, sự dịch chuyển của dòng vốn, phát triển thị trường vốn bền vững, ESG, tài chính xanh, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong đó, tại phiên thảo luận về triển vọng thị trường chứng khoán châu Á, các đại biểu dự kiến trao đổi về những biến động của thị trường thời gian qua, tác động từ chính sách tiền tệ, chính sách thương mại và sự dịch chuyển của dòng vốn toàn cầu. Chuyển đổi số và AI cũng được đưa vào chương trình nghị sự.

Thông qua ASF AGM 31, thị trường Việt Nam có thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia, tổ chức và hiệp hội trong khu vực. Việc lần đầu đăng cai hội nghị, đồng thời có một chuyên đề riêng về Việt Nam, cũng là dịp giới thiệu những thay đổi của thị trường vốn trong nước tới cộng đồng đầu tư quốc tế.

Theo Anh Minh

Báo Chính phủ

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