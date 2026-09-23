Bitcoin phá vỡ “lời nguyền” tồn tại 4 năm

Bitcoin (BTC) - đồng tiền số lớn nhất thế giới đã phá vỡ “lời nguyền” khi chấm dứt chuỗi 4 năm liên tiếp giảm giá trong tháng 8. Theo dữ liệu lịch sử, Bitcoin giảm trong cả tháng 8 của 4 năm 2022, 2023, 2024 và 2025, lần lượt khoảng 14%, 11,3%, 8,7% và 6,5%. Chuỗi giảm kéo dài này khiến tháng 8 trở thành một điểm yếu đáng chú ý trong tính mùa vụ của BTC.

Thế nhưng năm 2026 đã chứng kiến một sự đảo chiều rất rõ rệt. Trong tháng 8, BTC tăng khoảng 25%, từ vùng 62.800 USD lên khoảng 78.800 USD, đánh dấu một trong những tháng tăng mạnh nhất của đồng tiền số này trong năm nay. Điều đáng chú ý hơn là đà tăng không dừng lại khi bước sang tháng 9 qua đó đưa BTC trở lại vùng giá cao nhất kể từ tháng 1 năm nay.

Thông thường, tháng 9 lại là một thử thách khác đối với Bitcoin. Theo CoinDesk, kể từ năm 2013, tháng 9 là tháng có hiệu suất trung bình yếu nhất của BTC, với mức giảm bình quân khoảng 3%, và chỉ có 5 lần kết thúc tháng với mức tăng. Tuy nhiên, tình hình đang có dấu hiệu thay đổi trong năm nay.

Trong tháng 9, BTC tăng khoảng 9% tính đến ngày 23/9 qua đó nâng mức tăng kể từ đầu tháng 8 lên gần 40%. Sự thay đổi này khiến câu chuyện về tính mùa vụ của Bitcoin trở nên thú vị hơn. Những quy luật từng được nhà đầu tư theo dõi sát sao trong quá khứ rõ ràng không phải lúc nào cũng lặp lại.

Đáng chú ý, đợt tăng lần này diễn ra trong bối cảnh dòng tiền tổ chức và thị trường phái sinh tiếp tục đóng vai trò lớn. Barron's cho biết Đà tăng gần đây của Bitcoin cũng đi kèm một đợt short squeeze lớn trên thị trường crypto. Tuy nhiên, mức tăng nhanh cũng khiến thị trường xuất hiện những tín hiệu cần theo dõi.

Một trong những yếu tố hỗ trợ quan trọng là dòng tiền tổ chức thông qua các quỹ ETF Bitcoin. Trong tháng 8, các ETF này ghi nhận khoảng 3,52 tỷ USD dòng vốn ròng, mức cao nhất kể từ tháng 9/2025. Sang tháng 9, dòng tiền tiếp tục duy trì tích cực. Đáng chú ý, ngày 21/9 các ETF Bitcoin tại Mỹ thậm chí còn ghi nhận gần 1 tỷ USD dòng tiền vào.

Một yếu tố thuận lợi khác là Bitcoin đang thể hiện khả năng chống chịu tốt trước môi trường vĩ mô không hoàn toàn thuận lợi. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất trong tháng 9, trong khi lợi suất trái phiếu và những lo ngại về lạm phát vẫn là sức ép đối với các tài sản rủi ro. Dù vậy, BTC vẫn duy trì được đà tăng và thậm chí lên cao nhất trong vòng 8 tháng.

Tuy nhiên, phía trước Bitcoin vẫn còn không ít trở ngại. Lãi suất và thanh khoản toàn cầu sẽ tiếp tục là biến số quan trọng. Nếu lạm phát tại Mỹ nóng trở lại hoặc giá năng lượng tăng mạnh, thị trường có thể kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn, qua đó gây áp lực lên các tài sản rủi ro như Bitcoin. Những diễn biến tại Trung Đông và giá dầu gần đây từng khiến lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh và kéo BTC điều chỉnh.

Bên cạnh đó, rủi ro pháp lý vẫn chưa biến mất. Dự luật CLARITY Act – một nỗ lực nhằm xây dựng khung pháp lý toàn diện hơn cho tài sản số tại Mỹ, đã không vượt qua được một cuộc bỏ phiếu thủ tục tại Thượng viện. Dù vậy, các cơ quan như SEC vẫn đang tiến hành những thay đổi về quy định và thử nghiệm các cơ chế mới liên quan đến tài sản số và chứng khoán token hóa.