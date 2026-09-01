Bất chấp giá vàng biến động mạnh, một quốc gia vẫn "nhập kho" hơn nghìn tấn từ đầu năm

Lượng vàng nhập khẩu của Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm 2026 đã vượt 1.100 tấn, mức cao kỷ lục và cao hơn toàn bộ lượng nhập khẩu của cả năm 2025. Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, riêng tháng 8 ghi nhận mức nhập khẩu cao nhất theo tháng, đưa tốc độ nhập khẩu vàng của nước này lên mức cao nhất, ít nhất kể từ năm 2017.

Đáng chú ý, nhu cầu đầu tư mạnh đã đẩy giá vàng tại thị trường Trung Quốc đại lục lên cao hơn giá vàng thế giới, khiến việc nhập khẩu trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà bán buôn. Zijie Wu, chuyên gia phân tích tại Jinrui Futures, cho rằng đồng nhân dân tệ duy trì sức mạnh từ đầu năm đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu vàng, đồng thời giúp các cơ quan quản lý cấp hạn ngạch nhập khẩu rộng rãi hơn.

Không chỉ vàng vật chất, nhu cầu thông qua các quỹ ETF vàng tại Trung Quốc cũng tăng mạnh. Theo Sở Giao dịch Vàng Thượng Hải, các ETF vàng của Trung Quốc đã bổ sung khoảng 44 tấn vàng trong 8 tháng đầu năm, tăng 18% trong năm 2026. Trong bối cảnh bất ổn kinh tế và số lượng lựa chọn đầu tư tại Trung Quốc hạn chế hơn nhiều thị trường khác, vàng tiếp tục thu hút dòng tiền của nhà đầu tư.

Bên cạnh nhu cầu từ khu vực tư nhân, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cũng tiếp tục mua vàng. Trong tháng 8, ngân hàng trung ương nước này bổ sung 20,2 tấn vàng vào dự trữ, mức mua lớn nhất trong một tháng kể từ tháng 10/2023. Tính đến cuối tháng 8, lượng vàng dự trữ chính thức của Trung Quốc đạt khoảng 2.387 tấn, tăng liên tục trong 22 tháng. Riêng 8 tháng đầu năm, PBoC đã mua thêm khoảng 80 tấn.

Giá trị lượng vàng dự trữ của Trung Quốc cũng tăng mạnh theo đà đi lên của giá vàng. Từ mức 306,35 tỷ USD cuối tháng 7, giá trị dự trữ vàng đã lên 350,08 tỷ USD cuối tháng 8, tăng khoảng 43,7 tỷ USD chỉ trong một tháng.

Diễn biến trên cho thấy Trung Quốc đang là một trong những nguồn cầu quan trọng của thị trường vàng toàn cầu, với sự tham gia đồng thời của ngân hàng trung ương, các quỹ ETF và nhà đầu tư tư nhân. Trong khi đó, giá vàng thế giới vẫn đang chịu tác động đan xen từ nhu cầu trú ẩn, chính sách tiền tệ của Mỹ, đồng USD và lợi suất trái phiếu.