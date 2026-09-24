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2 nữ sinh THCS ở Hàn Quốc rơi từ tòa nhà thương mại, điện thoại hé lộ loạt nội dung đáng ngờ

| | Tài chính quốc tế

2 nữ sinh THCS ở Hàn Quốc rơi từ tòa nhà thương mại, điện thoại hé lộ loạt nội dung đáng ngờ

Tối 22/9, hai nữ sinh trung học cơ sở rơi từ một tòa nhà thương mại ở Ulsan (Hàn Quốc), khiến 1 em tử vong, 1 em bị thương nặng. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân.

Theo Cảnh sát và Sở Cứu hỏa Ulsan, khoảng 20h46 ngày 22/9, hai nữ sinh trung học cơ sở đã rơi từ một tòa nhà thương mại ở quận Buk, thành phố Ulsan, Hàn Quốc.

Một trong hai nữ sinh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng không qua khỏi. Nữ sinh còn lại bị thương nặng và đang được điều trị. Cảnh sát cho biết hai nữ sinh là bạn của nhau và nhận định ban đầu cho thấy cả hai có thể đã cùng thực hiện hành vi tự tử.

Sở cảnh sát Ulsan

Tại hiện trường, lực lượng chức năng không phát hiện thư tuyệt mệnh. Tuy nhiên, theo thông tin được tiết lộ, trong điện thoại của hai nữ sinh có lưu lại những nội dung liên quan đến tình trạng cá nhân của các em.

Hiện cảnh sát đang phân tích điện thoại của hai nữ sinh cùng hình ảnh từ hệ thống camera giám sát (CCTV) tại khu vực lân cận, đồng thời lấy lời khai của gia đình và những người liên quan để làm rõ diễn biến sự việc.

Nguồn: YNA

Theo Phạm Trang

Phụ Nữ Mới

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