Nhà cung ứng nguyên liệu đầu vào quan trọng cho Samsung Việt Nam công bố kế hoạch mới

CTCP Seoul Metal Việt Nam (SMV) vừa thông báo ngày 6/10 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 10%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Ngày thanh toán dự kiến vào 19/10/2026.

Với 16,77 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Seoul Metal Việt Nam dự kiến chi khoảng 16,8 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Đây cũng là mức cổ tức bằng tiền mà doanh nghiệp duy trì trong hai năm gần đây. Theo BCTC kiểm toán, công ty đã chi cổ tức năm 2023 và 2024 cùng ở mức 10%, tương ứng 1.000 đồng/cp. Trước đó, cổ tức năm 2022 được trả ở mức 15%.

Seoul Metal Việt Nam được thành lập vào tháng 2/2008, tiền thân là dự án nhà máy sản xuất đinh, ốc vít chính xác và linh kiện điện tử với 100% vốn đầu tư từ Seoul Metal Global Group của Hàn Quốc. Công ty đặt nhà máy tại Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh và hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất ốc vít chính xác, linh kiện điện tử kỹ thuật cao.

Năm 2010, Seoul Metal Việt Nam chính thức trở thành một trong những nhà cung cấp linh kiện đinh, ốc vít cho Samsung. Doanh nghiệp cũng cung ứng sản phẩm cho một số tập đoàn điện tử lớn khác như LG, Panasonic...

Doanh thu tăng trở lại, lợi nhuận 2025 tăng gần 28%

Về kết quả kinh doanh, Seoul Metal Việt Nam từng có giai đoạn tăng trưởng mạnh khi doanh thu thuần tăng từ 199 tỷ đồng năm 2014 lên 586 tỷ đồng năm 2021, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng từ 42,5 tỷ đồng lên 88 tỷ đồng. Sau mức đỉnh năm 2021, kết quả kinh doanh có phần hạ nhiệt trong năm 2022 khi doanh thu đạt gần 500 tỷ đồng và LNST hơn 75 tỷ đồng.

Năm 2024, doanh nghiệp ghi nhận 478,3 tỷ đồng doanh thu thuần và 49 tỷ đồng LNST, tăng lần lượt 12% và 36% so với năm trước.

Sang năm 2025, hoạt động kinh doanh cải thiện rõ rệt. Theo BCTC hợp nhất kiểm toán, doanh thu thuần của Seoul Metal Việt Nam đạt 551,5 tỷ đồng, tăng 15,3% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 62,7 tỷ đồng, tăng gần 28%. Biên lợi nhuận ròng theo đó đạt khoảng 11,4%.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026 có dấu hiệu chậm lại. Theo số liệu công bố, doanh thu đạt khoảng 289 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ, nhưng LNST giảm khoảng 25%. Diễn biến này cho thấy doanh thu vẫn duy trì đà tăng, song khả năng chuyển hóa doanh thu thành lợi nhuận đang chịu áp lực trong kỳ.

Bên cạnh hoạt động sản xuất ốc vít và linh kiện điện tử, Seoul Metal Việt Nam gần đây cũng tìm hướng đa dạng hóa nguồn thu. Doanh nghiệp đã bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, với chi tiết là cho thuê nhà xưởng. Đây được xem là hướng tận dụng quỹ đất và mở rộng nguồn thu ngoài hoạt động sản xuất truyền thống.